Волинянам повідомили, чи вимикатимуть світло 6 березня
Сьогодні, 22:22
На Волині у понеділок, 6 березня, НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електроенергії.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».
Наголошують, що графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».
Наголошують, що графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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