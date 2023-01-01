6 березня на Волині: гортаючи календар

Ярослав Царук, музикант Анатолій Вітинський та заслужений журналіст України Микола Вельма.



Також 6 березня виповнився 71 років українському актору і режисеру, народному артисту України, уродженцю Волині Володимиру Талашку (на фото). Він відомий зіграними ролями у стрічках «В бій ідуть тільки старики», «Дума про Ковпака», «Народжена революцією» тощо.



Іменинники цього дня – Єгор, Тимофій, Георгій.



Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо миру, добра, любові й безмежного натхнення у роботі.

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