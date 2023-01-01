У ЗСУ заявили, що Україна тримає Бахмут





Про це повідомив представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі, пише



«Армія тримає не лише ЗСУ, а й прикордонники, Національна гвардія, вони тримають оборону в Бахмуті. Туди є можливість доставляти боєприпаси, провіант, забирати поранених. Я розумію важливість питання, але жодна армія у світі не оголошує про свої тактичні дії», - наголосив Череватий.



За його словами росіяни намагаються бити по мостах, щоб порушити постачання. Але наші підрозділи «забезпечують можливість, щоб за допомогою різних способів доставляти все необхідне».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники продовжують боронити Бахмут від росіян. Постачання наших сил у місті не порушено.Про це повідомив представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі, пише РБК-Україна. «Армія тримає не лише ЗСУ, а й прикордонники, Національна гвардія, вони тримають оборону в Бахмуті. Туди є можливість доставляти боєприпаси, провіант, забирати поранених. Я розумію важливість питання, але жодна армія у світі не оголошує про свої тактичні дії», - наголосив Череватий.За його словами росіяни намагаються бити по мостах, щоб порушити постачання. Але наші підрозділи «забезпечують можливість, щоб за допомогою різних способів доставляти все необхідне».

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