У ЗСУ заявили, що Україна тримає Бахмут
Сьогодні, 04:50
Українські захисники продовжують боронити Бахмут від росіян. Постачання наших сил у місті не порушено.
Про це повідомив представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі, пише РБК-Україна.
«Армія тримає не лише ЗСУ, а й прикордонники, Національна гвардія, вони тримають оборону в Бахмуті. Туди є можливість доставляти боєприпаси, провіант, забирати поранених. Я розумію важливість питання, але жодна армія у світі не оголошує про свої тактичні дії», - наголосив Череватий.
За його словами росіяни намагаються бити по мостах, щоб порушити постачання. Але наші підрозділи «забезпечують можливість, щоб за допомогою різних способів доставляти все необхідне».
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Про це повідомив представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі, пише РБК-Україна.
«Армія тримає не лише ЗСУ, а й прикордонники, Національна гвардія, вони тримають оборону в Бахмуті. Туди є можливість доставляти боєприпаси, провіант, забирати поранених. Я розумію важливість питання, але жодна армія у світі не оголошує про свої тактичні дії», - наголосив Череватий.
За його словами росіяни намагаються бити по мостах, щоб порушити постачання. Але наші підрозділи «забезпечують можливість, щоб за допомогою різних способів доставляти все необхідне».
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