Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Запоріжжі: загинуло 3 людей





Про це Анатолій Куртєв.



"Рашистські тварюки практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами.



За попередньою інформацією, загинуло 2 людини. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.



Всі відповідні служби працюють.



Куртєв зазначив, що розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей.



Повна інформація про наслідки атаки ще встановлюється.



Згодом в ефірі національного марафону Куртєв повідомив, що на цей час відомо вже про 3 загиблих людей. На 8 ранку було врятовано 11 людей.



Ще 31 людина була евакуйована і 7 людей були госпіталізовані: з них 3 – у дуже важкому стані та 4 – в стані середньої тяжкості, серед них вагітна жінка.



Куртєв зазначив, що вже відомо, що це була ракета С-300 – саме такою зброєю ворог найчастіше б’є по Запоріжжю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вночі, 2 березня, обстріляли Запоріжжя: влучили у багатоповерхівку.Про це повідомив секретар Запорізької міської ради"Рашистські тварюки практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами.За попередньою інформацією, загинуло 2 людини. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.Всі відповідні служби працюють.Куртєв зазначив, що розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей.Повна інформація про наслідки атаки ще встановлюється.Згодом в ефірі національного марафону Куртєв повідомив, що на цей час відомо вже про 3 загиблих людей. На 8 ранку було врятовано 11 людей.Ще 31 людина була евакуйована і 7 людей були госпіталізовані: з них 3 – у дуже важкому стані та 4 – в стані середньої тяжкості, серед них вагітна жінка.Куртєв зазначив, що вже відомо, що це була ракета С-300 – саме такою зброєю ворог найчастіше б’є по Запоріжжю.

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