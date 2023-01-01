Остання дорога до рідного дому: із зони бойових дій сьогодні привезуть загиблого Героя Вячеслава Зенца
Сьогодні, 08:10
Сьогодні, 2 березня, востаннє повертається до рідної домівки у Рожищі захисник України, стрілець-помічник гранатометника, солдат 14-ої окремої механізованої бригади Вячеслав Борисович Зенц, 1974 р.н.
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
Траурний кортеж з тілом воїна прибуде о 12.30 год. до батьківської хати по вул. Олексія Береста (колишня Черняховського), 10.
О 12.50 год. кортеж від будинку, де проживав загиблий, буде рухатись до скверу Борцям за волю та незалежність.
Мешканців громади просять створити живий коридор за таким маршрутом: вулиця Олексія Береста (Черняховського), Опанаса Стефаніва (Комарова), Ювілейна, Квітнева, Волонтерська (1 Травня), Привокзальна, Незалежності до скверу, де о 13.00 год. відбудеться громадська панахида.
Відспівають загиблого Героя у храмі Архистратига Михаїла в Рожищі та поховають на Алеї слави.
Просять жителів громади гідно зустріти загиблого захисника, який боровся за Україну та віддав життя за кожного з нас.
Вічна слава і пам’ять Героєві!
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Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
Траурний кортеж з тілом воїна прибуде о 12.30 год. до батьківської хати по вул. Олексія Береста (колишня Черняховського), 10.
О 12.50 год. кортеж від будинку, де проживав загиблий, буде рухатись до скверу Борцям за волю та незалежність.
Мешканців громади просять створити живий коридор за таким маршрутом: вулиця Олексія Береста (Черняховського), Опанаса Стефаніва (Комарова), Ювілейна, Квітнева, Волонтерська (1 Травня), Привокзальна, Незалежності до скверу, де о 13.00 год. відбудеться громадська панахида.
Відспівають загиблого Героя у храмі Архистратига Михаїла в Рожищі та поховають на Алеї слави.
Просять жителів громади гідно зустріти загиблого захисника, який боровся за Україну та віддав життя за кожного з нас.
Вічна слава і пам’ять Героєві!
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