Остання дорога до рідного дому: із зони бойових дій сьогодні привезуть загиблого Героя Вячеслава Зенца

Остання дорога до рідного дому: із зони бойових дій сьогодні привезуть загиблого Героя Вячеслава Зенца
Сьогодні, 2 березня, востаннє повертається до рідної домівки у Рожищі захисник України, стрілець-помічник гранатометника, солдат 14-ої окремої механізованої бригади Вячеслав Борисович Зенц, 1974 р.н.

Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.

Траурний кортеж з тілом воїна прибуде о 12.30 год. до батьківської хати по вул. Олексія Береста (колишня Черняховського), 10.

О 12.50 год. кортеж від будинку, де проживав загиблий, буде рухатись до скверу Борцям за волю та незалежність.

Мешканців громади просять створити живий коридор за таким маршрутом: вулиця Олексія Береста (Черняховського), Опанаса Стефаніва (Комарова), Ювілейна, Квітнева, Волонтерська (1 Травня), Привокзальна, Незалежності до скверу, де о 13.00 год. відбудеться громадська панахида.

Відспівають загиблого Героя у храмі Архистратига Михаїла в Рожищі та поховають на Алеї слави.

Просять жителів громади гідно зустріти загиблого захисника, який боровся за Україну та віддав життя за кожного з нас.

Вічна слава і пам’ять Героєві!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вячеслав Зенц
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
372 доба війни: Росія штурмує місто Бахмут, наступає на п'яти напрямках
Сьогодні, 09:06
Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Запоріжжі: загинуло 3 людей
Сьогодні, 09:01
Остання дорога до рідного дому: із зони бойових дій сьогодні привезуть загиблого Героя Вячеслава Зенца
Сьогодні, 08:10
Що загрожує українцям, які проігнорували повістку для уточнення даних
Сьогодні, 07:08
Ще у двох областях України виявили підвид COVID-штаму Омікрон «Кракен», одна з них межує з Волинню
Сьогодні, 05:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ вже знищили понад 150 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 2 березня
Сьогодні, 09:14
 0
372 доба війни: Росія штурмує місто Бахмут, наступає на п'яти напрямках
Сьогодні, 09:06
 0
Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Запоріжжі: загинуло 3 людей
Сьогодні, 09:01
 0
Остання дорога до рідного дому: із зони бойових дій сьогодні привезуть загиблого Героя Вячеслава Зенца
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8