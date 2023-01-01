Остання дорога до рідного дому: із зони бойових дій сьогодні привезуть загиблого Героя Вячеслава Зенца

Сьогодні, 2 березня, востаннє повертається до рідної домівки у Рожищі захисник України, стрілець-помічник гранатометника, солдат 14-ої окремої механізованої бригади Вячеслав Борисович Зенц, 1974 р.н.Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.Траурний кортеж з тілом воїна прибуде о 12.30 год. до батьківської хати по вул. Олексія Береста (колишня Черняховського), 10.О 12.50 год. кортеж від будинку, де проживав загиблий, буде рухатись до скверу Борцям за волю та незалежність.Мешканців громади просять створити живий коридор за таким маршрутом: вулиця Олексія Береста (Черняховського), Опанаса Стефаніва (Комарова), Ювілейна, Квітнева, Волонтерська (1 Травня), Привокзальна, Незалежності до скверу, де о 13.00 год. відбудеться громадська панахида.Відспівають загиблого Героя у храмі Архистратига Михаїла в Рожищі та поховають на Алеї слави.Просять жителів громади гідно зустріти загиблого захисника, який боровся за Україну та віддав життя за кожного з нас.Вічна слава і пам’ять Героєві!