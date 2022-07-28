Що загрожує українцям, які проігнорували повістку для уточнення даних





Якщо ви проігнорували повістку, що видана з метою уточнення військово-облікових даних, то будете зобов’язані сплатити штраф.



Про це



"Станом на лютий 2023 року він становить 3400 - 5100 грн (від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян)", – наголошують юристи.



З їхніх слів, рішення про накладення штрафу приймають керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Саме вони розглядають справи про адміністративні правопорушення і мають право накладати штраф.



"Керівник ТЦК має видати постанову про накладення штрафу. Її копія вручається протягом трьох днів під розписку або надсилається людині, якій вона винесена", – повідомляють у Безоплатній правовій допомозі.



Додають, що постанову можна оскаржити. На це є 10 днів з моменту її винесення. Сплатити штраф можна протягом 15 днів з вручення копії постанови.



Якщо його оскаржити, то є ще стільки ж часу з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.



"Якщо штраф не сплатити вчасно, – зазначають юристи, – то постанову про штраф передадуть до державної виконавчої служби. Сума тоді зросте вдвічі, також потрібно врахувати виконавчі витрати".



Вони додають, що в ТЦК необхідно принести квитанцію про оплату або її копію посадовій особі, яка винесла постанову про штраф. На це дається три робочі дні від закінчення строку передбаченого для оплати штрафу. Його сплата не позбавляє від обов’язку з’явитися до ТЦК.

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