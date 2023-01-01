Державні ресурси Білорусі «показали» російський літак А-50 як непошкоджений

Державні ресурси Білорусі «показали» російський літак А-50 як непошкоджений
Міністерство з податків і зборів Білорусі оприлюднило відео, на якому російський літак А-50 рухається в темряві по засніженій бетонній поверхні. У коментарі до відео в Telegram-каналі відомства стверджується, що це той самий літак і він перебуває в Мачулищах.

«Ви чули виття борців? «Підірвали, спалили». Винищувачі, ось А-50! Прямо в Мачулищах. Живий і здоровий», – йдеться в підписі, передає «Радіо Свобода».

Водночас користувачі у мережі звертають увагу на те, що літак рухається по поверхні аеродрому, а не злітає, у повній темряві, і що його знімають лише знизу, а пошкодження від нападу можна побачити лише зверху. Не виключено, що кадри могли бути зроблені раніше, до ймовірного нападу, зазначають користувачі.



26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська. За даними ByPol, в результаті двох вибухів були пошкоджена передня і центральна частини літака, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».

Хоча пошкодження не було офіційно підтверджено, британська розвідка зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки цей літак має вирішальне значення для російських повітряних операцій у забезпеченні картини повітряного простору.

Роль літака А-50 – створити впізнавану картину повітряної ситуації та забезпечити злагодженість дій винищувачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Державні ресурси Білорусі «показали» російський літак А-50 як непошкоджений
Сьогодні, 04:31
В Україні планують оптимізувати роботу військкоматів
Сьогодні, 02:10
У місті на Волині рятувальники ліквідовували замикання електропроводки у позашляховику
Сьогодні, 01:00
2 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Перший день весни: добрі новини від ВолиньPost
01 березень, 23:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Державні ресурси Білорусі «показали» російський літак А-50 як непошкоджений
Сьогодні, 04:31
 0
В Україні планують оптимізувати роботу військкоматів
Сьогодні, 02:10
 0
У місті на Волині рятувальники ліквідовували замикання електропроводки у позашляховику
Сьогодні, 01:00
 0
2 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Перший день весни: добрі новини від ВолиньPost
01 березень, 23:14
 0
Медіа
відео
1/8