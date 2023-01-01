В Україні планують оптимізувати роботу військкоматів

Міноборони та Генштаб працюють над оптимізацією роботи військкоматів, зокрема, щодо дотримання прав мобілізованих.Про це повідомила заступниця міністра оборонив Facebook."На нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян.Відпрацювали цілий ряд важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни, зокрема щодо: нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП; удосконалення процедури укладення контракту на службу; цифровізації роботи ТЦК СП; дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією; роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих", - зауважила Маляр.Вона додала, що у нараді під головуванням першого заступника міністра оборонибрали участь представники Міноборони, Генштабу і керівники обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.