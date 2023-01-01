2 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкують фінансовий директор «Луцький домобудівельний комбінат», ексдепутат Луцької міської радита керівник СТзОВ «Романів»(на фото).Іменини цього дня святкують Федір, Маріанна.Вітаємо усіх, для кого цей день святковий. Бажаємо здоров’я, довголіття і достатку.У 2012 році депутати Луцької міської ради вибрали промоційним логотипом міста символ у вигляді ключа і з гаслом «Луцьк: приємне відкриття».2 березня у світі відзначається одне з незвичайних свят - Міжнародний день сірника. У 1805 році в Європі з’явились сірники-"маканки" - тоненькі скіпки, змазані бертолетовою сіллю, які загорялись після занурювання їх у розчин концентрованої сірчаної кислоти.У цей день перший раз у році можна побачити купчасті хмари; сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає будувати гніздо. Люди живуть очікуванням тепла, але зима ще нагадує про себе раптовими морозами. "Яка погода у цей день, такому і літу бути".