Завтра, 2 березня, світло на Волині не вимикатимуть

Завтра, 2 березня, світло на Волині не вимикатимуть
2 березня графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.

У четвер НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області, повідомили в «Волиньобленерго».

Додають також, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

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Теги: світло, відключення, обленерго
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