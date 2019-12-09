Завтра, 2 березня, світло на Волині не вимикатимуть

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2 березня графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.
У четвер НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області, повідомили в «Волиньобленерго».
Додають також, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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У четвер НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області, повідомили в «Волиньобленерго».
Додають також, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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