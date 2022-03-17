У перинатальному центрі Луцька померло немовля: родичі звинувачують медиків





Про це йдеться в сюжеті телеканалу



У Волинському обласному перинатальному центрі після природних пологів помер новонароджений хлопчик. Про трагедію повідомила сестра породіллі у одній із місцевих фейсбук-спільнот. Жінка стверджує, що її племінник помер через халатність і недбалість лікарів. Зокрема, через те, що матері немовляти не зробили кесарів розтин.



Проте в перинатальному центрі кажуть абсолютно протилежне.



У свідоцтві про смерть хлопчика вказали, що це була патологічна смерть, яка може настати в будь-якому віці під дією шкідливих чинників.



Про позицію обох сторін – у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному перинатальному центрі помер новонароджений хлопчик.Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV» У Волинському обласному перинатальному центрі після природних пологів помер новонароджений хлопчик. Про трагедію повідомила сестра породіллі у одній із місцевих фейсбук-спільнот. Жінка стверджує, що її племінник помер через халатність і недбалість лікарів. Зокрема, через те, що матері немовляти не зробили кесарів розтин.Проте в перинатальному центрі кажуть абсолютно протилежне.У свідоцтві про смерть хлопчика вказали, що це була патологічна смерть, яка може настати в будь-якому віці під дією шкідливих чинників.Про позицію обох сторін – у сюжеті.

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