У перинатальному центрі Луцька померло немовля: родичі звинувачують медиків
Сьогодні, 22:00
У Волинському обласному перинатальному центрі помер новонароджений хлопчик.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
У Волинському обласному перинатальному центрі після природних пологів помер новонароджений хлопчик. Про трагедію повідомила сестра породіллі у одній із місцевих фейсбук-спільнот. Жінка стверджує, що її племінник помер через халатність і недбалість лікарів. Зокрема, через те, що матері немовляти не зробили кесарів розтин.
Проте в перинатальному центрі кажуть абсолютно протилежне.
У свідоцтві про смерть хлопчика вказали, що це була патологічна смерть, яка може настати в будь-якому віці під дією шкідливих чинників.
Про позицію обох сторін – у сюжеті.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
У Волинському обласному перинатальному центрі після природних пологів помер новонароджений хлопчик. Про трагедію повідомила сестра породіллі у одній із місцевих фейсбук-спільнот. Жінка стверджує, що її племінник помер через халатність і недбалість лікарів. Зокрема, через те, що матері немовляти не зробили кесарів розтин.
Проте в перинатальному центрі кажуть абсолютно протилежне.
У свідоцтві про смерть хлопчика вказали, що це була патологічна смерть, яка може настати в будь-якому віці під дією шкідливих чинників.
Про позицію обох сторін – у сюжеті.
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