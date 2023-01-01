Перший день весни: добрі новини від ВолиньPost

На Волинь прийшла справжня весна і це не може не тішити! А ще нас щиро тішить міцність та витривалість українців та українок. Саме тому у нас щодня є добрі новини, про якітрадиційно нагадує у своїй постійній рубриці.Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:із волинського села Воєгоща рік тому почала займатися незвичним заняттям – виготовляти зі спіненого поліетилену ростові квіти, підлогові та настільні світильники. У «творчому арсеналі» – від кількасантиметрових квіток, які легко вміщаються в долоню, до кількаметрових, більших від самої майстрині.Жінка любить творчість, навіть у новозбудованому будинку самостійно розмалювала стіни і зробила барельєфи, а доповнила дизайн приміщення авторськими світильниками та ростовими квітами. Лариса зізнається: надивилася тієї краси в інтернеті. Коли зробила на пробу троянду, поставила високу планку – двометрова орхідея.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 149 890 (+650) осіб,танків – 3 395 (+7) од,бойових броньованих машин – 6 638 (+8) од,артилерійських систем – 2 393 (+10) од,РСЗВ – 479 (+1) од,засобів ППО – 247 (+0) од,літаків – 300 (+0) од,гелікоптерів – 288 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4) од,крилатих ракет – 873 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,спеціальної техніки – 230 (+0) од.разом з дитиною переїхала з Харкова до Луцька у травні минулого року. Вона розпочала шукати роботу й зареєструвалася на обліку в Луцькому міському центрі зайнятості. Жінка в Харкові працювала в медіашколі для діток, тож сподівалася знайти щось схоже, однак безуспішно.Дізнавшись про держану програму «єРобота», пані Ганна відразу подала заявку на грант, аби відкрити власну справу. Вона отримала схвальну відповідь та відкрила в Луцьку дитячу медіашколу «COOL Media School».Так, нині тут діти від 5 до 15 років можуть отримати знання з таких предметів, як медіа-маркетинг та журналістика, акторська майстерність та імпровізація, сторітелінг та ораторська майстерність, режисура та монтаж, сценічна мова та рух, блогерство та публічний виступ.Два позашляховики та портативну зарядну станцію EcoFlow передали сьогодні Луцький міський головата директор ДКП “Луцьктепло”військовослужбовцям 14-ї та 67-ї бригад.Дизельні машини Nissan X-Trail та Land Rover придбали за кошти одноденного заробітку працівників комунального підприємства. За словами Ігоря Поліщука, автівки передали військовим в рамках продовження проєкту міської ради, коли працівники збирають кошти і закуповують найбільш необхідне для військовослужбовців.“Найчастіше ми купуємо автомобілі. Сьогодні передаємо ще два військовослужбовцям в 14-ту та 67-му бригади в зону бойових дій, де служать наші лучани та волиняни. Машини пройшли технічне обслуговування. Загальна вартість двох автівок трошки більше 400 тисяч гривень. Загалом “Луцьктепло” зібрало вже більше як 2,5 мільйона гривень, а міська рада та наші комунальні підприємства, установи та заклади, які входять до сфери Луцької міської ради, зібрали більше 14 мільйонів гривень”, - наголосив Ігор Поліщук.