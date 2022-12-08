Працівники «Луцьктепла» передали на фронт дві автівки. ФОТО





Про це



Два позашляховики та портативну зарядну станцію EcoFlow передали сьогодні Луцький міський голова Ігор Поліщук та директор ДКП “Луцьктепло” Іван Скорупський військовослужбовцям 14-ї та 67-ї бригад.



Дизельні машини Nissan X-Trail та Land Rover придбали за кошти одноденного заробітку працівників комунального підприємства. За словами Ігоря Поліщука, автівки передали військовим в рамках продовження проєкту міської ради, коли працівники збирають кошти і закуповують найбільш необхідне для військовослужбовців.



“Найчастіше ми купуємо автомобілі. Сьогодні передаємо ще два військовослужбовцям в 14-ту та 67-му бригади в зону бойових дій, де служать наші лучани та волиняни. Машини пройшли технічне обслуговування. Загальна вартість двох автівок трошки більше 400 тисяч гривень. Загалом “Луцьктепло” зібрало вже більше як 2,5 мільйона гривень, а міська рада та наші комунальні підприємства, установи та заклади, які входять до сфери Луцької міської ради, зібрали більше 14 мільйонів гривень”, - наголосив Ігор Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДКП “Луцьктепло” придбали українським військовослужбовцям ще два автомобілі.Про це розповіли в Луцькраді.Два позашляховики та портативну зарядну станцію EcoFlow передали сьогодні Луцький міський головата директор ДКП “Луцьктепло”військовослужбовцям 14-ї та 67-ї бригад.Дизельні машини Nissan X-Trail та Land Rover придбали за кошти одноденного заробітку працівників комунального підприємства. За словами Ігоря Поліщука, автівки передали військовим в рамках продовження проєкту міської ради, коли працівники збирають кошти і закуповують найбільш необхідне для військовослужбовців.“Найчастіше ми купуємо автомобілі. Сьогодні передаємо ще два військовослужбовцям в 14-ту та 67-му бригади в зону бойових дій, де служать наші лучани та волиняни. Машини пройшли технічне обслуговування. Загальна вартість двох автівок трошки більше 400 тисяч гривень. Загалом “Луцьктепло” зібрало вже більше як 2,5 мільйона гривень, а міська рада та наші комунальні підприємства, установи та заклади, які входять до сфери Луцької міської ради, зібрали більше 14 мільйонів гривень”, - наголосив Ігор Поліщук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію