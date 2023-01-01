Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 березня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 2 березня, на Волині очікують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, місцями ожеледиця.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу,
вдень 0-5° тепла.
За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +4°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу,
вдень 0-5° тепла.
За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +4°.
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