Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 березня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 березня
Завтра, 2 березня, на Волині очікують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, місцями ожеледиця.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу,
вдень 0-5° тепла.

За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.


Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +4°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Працівники «Луцьктепла» передали на фронт дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 березня
Сьогодні, 20:00
Окупанти продовжуть наступати на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:22
У центрі Луцька зіткнулися Mazda і BMW
Сьогодні, 18:40
В Україні 30% території заміновано, – Клименко
Сьогодні, 18:21
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого
27 лютий, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 25 лютого Погода у Луцьку на завтра, 25 лютого
24 лютий, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 23 лютого Погода у Луцьку на завтра, 23 лютого
22 лютий, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
17 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Працівники «Луцьктепла» передали на фронт дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 20:25
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Окупанти продовжуть наступати на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:22
 0
У центрі Луцька зіткнулися Mazda і BMW
Сьогодні, 18:40
 0
В Україні 30% території заміновано, – Клименко
Сьогодні, 18:21
 0
Медіа
відео
1/8