Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 березня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу,

вдень 0-5° тепла.



За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.





Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +4°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 2 березня, на Волині очікують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, місцями ожеледиця.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу,вдень 0-5° тепла.За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +4°.

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