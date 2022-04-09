Росія вдарила по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини





Про це Дмитро Лунін.



За його словами, інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.



Повітряна тривога у Полтавській області тривала з 18:57 до 19:24. Під час тривоги Лунін повідомив про загрозу ракетного удару.



У Сумській області тоді спрацювали сили ППО.



О 20:34 пішла нова хвиля повітряних тривог, зокрема і в Полтавській області, яка також тривала менш як пів години.

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