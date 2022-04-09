Росія вдарила по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини

Росія вдарила по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини
Російські війська ввечері 1 березня вдарили ракетами по цивільній та критичній інфраструктурі у Кременчуцькому районі Полтавської області.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Повітряна тривога у Полтавській області тривала з 18:57 до 19:24. Під час тривоги Лунін повідомив про загрозу ракетного удару.

У Сумській області тоді спрацювали сили ППО.

О 20:34 пішла нова хвиля повітряних тривог, зокрема і в Полтавській області, яка також тривала менш як пів години.

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Теги: Полтавщина, ракетний удар
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