Росія вдарила по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини
Сьогодні, 21:29
Російські війська ввечері 1 березня вдарили ракетами по цивільній та критичній інфраструктурі у Кременчуцькому районі Полтавської області.
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
Повітряна тривога у Полтавській області тривала з 18:57 до 19:24. Під час тривоги Лунін повідомив про загрозу ракетного удару.
У Сумській області тоді спрацювали сили ППО.
О 20:34 пішла нова хвиля повітряних тривог, зокрема і в Полтавській області, яка також тривала менш як пів години.
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Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
Повітряна тривога у Полтавській області тривала з 18:57 до 19:24. Під час тривоги Лунін повідомив про загрозу ракетного удару.
У Сумській області тоді спрацювали сили ППО.
О 20:34 пішла нова хвиля повітряних тривог, зокрема і в Полтавській області, яка також тривала менш як пів години.
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