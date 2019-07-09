У центрі Луцька зіткнулися Mazda і BMW

У центрі Луцька зіткнулися Mazda і BMW
У Луцьку 1 березня на проспекті Волі трапилася ДТП за участі двох автівок: Mazda і BMW.

Про це ВолиньUA повідомили очевидці.

У автівок незначні механічні пошкоджнення.

На місці пригоди працює екіпаж патрульної поліції. На вулиці ускладнений рух.
У центрі Луцька зіткнулися Mazda і BMW

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Теги: Mazda, BMW, ДТП, Луцьк
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