У центрі Луцька зіткнулися Mazda і BMW





Про це



У автівок незначні механічні пошкоджнення.



На місці пригоди працює екіпаж патрульної поліції. На вулиці ускладнений рух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 1 березня на проспекті Волі трапилася ДТП за участі двох автівок: Mazda і BMW.Про це ВолиньUA повідомили очевидці.У автівок незначні механічні пошкоджнення.На місці пригоди працює екіпаж патрульної поліції. На вулиці ускладнений рух.

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