У центрі Луцька зіткнулися Mazda і BMW
Сьогодні, 18:40
У Луцьку 1 березня на проспекті Волі трапилася ДТП за участі двох автівок: Mazda і BMW.
Про це ВолиньUA повідомили очевидці.
У автівок незначні механічні пошкоджнення.
На місці пригоди працює екіпаж патрульної поліції. На вулиці ускладнений рух.
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Про це ВолиньUA повідомили очевидці.
У автівок незначні механічні пошкоджнення.
На місці пригоди працює екіпаж патрульної поліції. На вулиці ускладнений рух.
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