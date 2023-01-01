У місті на Волині рятувальники ліквідовували замикання електропроводки у позашляховику





Подія з BMW трапилась ввечері 1-го березня у Володимирі на вулиці Князя Олега, повідомляє



Автопригода сталася близько 18 години. На місці працювали рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира.



Попередньо постраждалих немає. Коротке замикання сталося без подальшого горіння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на вулиці трапилось коротке замикання електропроводки в позашляховику.Подія з BMW трапилась ввечері 1-го березня у Володимирі на вулиці Князя Олега, повідомляє БУГ Автопригода сталася близько 18 години. На місці працювали рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира.Попередньо постраждалих немає. Коротке замикання сталося без подальшого горіння.

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