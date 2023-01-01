Росія втратила з початку повномасштабної війни 149 890 вояків





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,



танків – 3 395 (+7) од,



бойових броньованих машин – 6 638 (+8) од,



артилерійських систем – 2 393 (+10) од,



РСЗВ – 479 (+1) од,



засобів ППО – 247 (+0) од,



літаків – 300 (+0) од,



гелікоптерів – 288 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4) од,



крилатих ракет – 873 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,



спеціальної техніки – 230 (+0) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України вже втратила 149 890 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,танків – 3 395 (+7) од,бойових броньованих машин – 6 638 (+8) од,артилерійських систем – 2 393 (+10) од,РСЗВ – 479 (+1) од,засобів ППО – 247 (+0) од,літаків – 300 (+0) од,гелікоптерів – 288 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4) од,крилатих ракет – 873 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,спеціальної техніки – 230 (+0) од.Дані уточнюються.

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