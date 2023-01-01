Росія втратила з початку повномасштабної війни 149 890 вояків

Росія втратила з початку повномасштабної війни 149 890 вояків
Росія у війні проти України вже втратила 149 890 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,

танків – 3 395 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6 638 (+8) од,

артилерійських систем – 2 393 (+10) од,

РСЗВ – 479 (+1) од,

засобів ППО – 247 (+0) од,

літаків – 300 (+0) од,

гелікоптерів – 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4) од,

крилатих ракет – 873 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,

спеціальної техніки – 230 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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