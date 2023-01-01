Росія втратила з початку повномасштабної війни 149 890 вояків
Сьогодні, 09:10
Росія у війні проти України вже втратила 149 890 військових.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,
танків – 3 395 (+7) од,
бойових броньованих машин – 6 638 (+8) од,
артилерійських систем – 2 393 (+10) од,
РСЗВ – 479 (+1) од,
засобів ППО – 247 (+0) од,
літаків – 300 (+0) од,
гелікоптерів – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4) од,
крилатих ракет – 873 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,
спеціальної техніки – 230 (+0) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,
танків – 3 395 (+7) од,
бойових броньованих машин – 6 638 (+8) од,
артилерійських систем – 2 393 (+10) од,
РСЗВ – 479 (+1) од,
засобів ППО – 247 (+0) од,
літаків – 300 (+0) од,
гелікоптерів – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4) од,
крилатих ракет – 873 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,
спеціальної техніки – 230 (+0) од.
Дані уточнюються.
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