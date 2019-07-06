«Волиньелектрозбут» повернув у бюджет 300 тисяч

«Волиньелектрозбут» повернув у бюджет 300 тисяч
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради про стягнення із ТзОВ «Волиньелектрозбут» понад 316 тисяч гривень, які підприємство зайво отримало із бюджету.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

Прокурори з'ясували, що у січні 2021 року за результатами тендеру між Управлінням Ковельської міської ради та постачальником укладено договір про надання послуг.

Згодом сторони уклали сім додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшилась на 60 % за відсутності для того підстав.
У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.

У суді прокурори домоглися стягнення з постачальника коштів, надміру сплачених йому із бюджету.

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Теги: Волиньелектрозбут, повернув гроші
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