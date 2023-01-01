Росія перестала використовувати Білорусь для ударів по Україні, – Повітряні сили

Росія перестала використовувати Білорусь для ударів по Україні, – Повітряні сили
Росія давно не використовує повітряний простір Білорусі для атак проти України. Востаннє атаки з Білорусі були декілька місяців тому.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

Ігнат не пояснив, чому Росія перестала використовувати Білорусь для повітряних ударів. Проте факт залишається фактом – наразі всі обстріли країна-агресорка проводить зі своєї території.

"З Білорусі давно не застосовується озброєння. Я пам'ятаю, мабуть, ще кілька місяців тому застосовувались "Шахіди" – по Дніпру вони йшли на Київщину, їх там збивали по дорозі. Зараз повітряний простір Білорусі вже не використовується. Навіть для тих самих ударів ракетами С-300, С-400, які раніше запускали по Київщині, – це було з території Росії", – сказав Ігнат.

Юрій Ігнат повідомив, що ракетні удари 9 березня Росія здійснювала з території Рязанської області та зі східного і південного напрямків.


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Теги: Білорусь, Росія, ракетні удари, Ігнат
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