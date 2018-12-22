Через волинський кордон чоловік хотів провезти вантажівку, зменшивши ціну удвічі

Склад Волинської митниці поповнився транспортним засобом. Вантажівку "Iveco Daily" 2016 року виготовлення вилучили у справі про порушення митних правил громадянином України.Про це повідомили у пресслужбі митниці.Чоловік увозив її через пункт пропуску "Зосін-Устилуг" з наміром у подальшому випустити у вільний обіг. Під час перетину кордону він подав товаросупровідні документи, які вказували на ціну придбаного у Польщі автомобіля у 6100 Євро, що за курсом Нацбанку становило майже 240 тисяч гривень.Однак під час митного огляду серед особистих речей водія був виявлений другий пакет документів. Відповідно до польської експортної декларації та прихованого договору купівлі-продажу, насправді ця вантажівка була придбана за 60500 злотих, що за курсом Нацбанку становило понад 500 тисяч гривень. Правопорушник зізнався, що використав подвійні пакети документів, аби у подальшому "зекономити" на митних платежах.Відповідно до статті 483 Митного кодексу, подання митному органу неправдивих відомостей щодо митної вартості товару тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з їх конфіскацією. Тож чоловік не тільки не "зекономив", а й може понести потрійні збитки, залишившись без грошей, які заплатив продавцю у Польщі, без вантажівки, та ще й зі штрафом у пів мільйона гривень.Остаточні рішення у справі прийматиме суд. Після конфіскації авто можлива його передача Збройним Силам України відповідно до порядку та процедур, передбачених Законом України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".