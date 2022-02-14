У громаді на Волині хочуть закрити три школи

У громаді на Волині хочуть закрити три школи
У Рожищенській громаді планують закрити три малокомплектні школи. Йдеться про Тихотинську та Оленівську гімназії та Луківську початкову школу.

Про це розповів Суспільному керівник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Ігор Кузава. Сокільський ліцей планують перепрофілювати у гімназію.

Подальшу долю навчальних закладів вирішуватимуть в квітні. Тоді ж відбудуться громадські обговорення за участю місцевих жителів та батьків учнів.

Вчителям цих навчальних закладів буде запропонована робота в сусідніх школах, або ж зменшена кількість годин роботи.

У Тихотинській гімназії наразі навчаються 26 учнів. Зі слів Ігоря Кузави, через відсутність укриття навчання відбувається дистанційно. Заклад вважається малокомплектним і має лише три повні класи.

У наступному навчальному році прогнозують, що у гімназії навчатиметься на три учні менше. Дітей з села Тихотин, каже керівник гуманітарного відділу підвозитимуть шкільним автобусом до Переспівського ліцею.

Громадські обговорення відбудуться 25 квітня о 12:00 – у Тихотинській гімназії.

В Оленівській гімназії станом на березень 2023 року здобувають освіту 30 учнів. Заклад освіти теж малокомплектний і має три повні класи.

Ігор Кузава каже: дітей з цієї школи планують перевести до навчального закладу у сусідньому селі Топільне. Підвозити учнів з Оленівки до Топільненського ліцею обіцяють шкільним автобусом.

Громадські обговорення щодо ліквідації гімназії відбудуться 24 квітня о 12:00 у приміщенні Оленівської гімназії.

Також планують закрити Луківському початкову школу, де навчаються 18 учнів. Школа має лише два повні класи. "Немає зовсім учнів у другому класі та лише чотири учні навчається в четвертому класі", – говорить керівник гуманітарного відділу Рожищенської міськради.

Після ліквідації школи дітей переведуть до Крижівського ліцею, підвіз планують організовувати шкільним автобусом.

Громадські обговорення відбудуться 27 квітня о 12:00 – у Луківській початковій школі.

Сокільський ліцей планують перепрофілювати у гімназію. Тобто тут навчатимуться діти лише до дев'ятого класу. "Старшокласникам забезпечать доїзд до навчальних закладів у навколишніх населених пунктах", – каже Ігор Кузава.

З його слів, нині у закладі навчається 94 дитини. Жоден з класів не відповідає мінімальному рівню наповнюваності: "Якщо у класі має бути 17-19 дітей, то нині є 10-12. У зв'язку з цим ліцей перепрофільовуватимуть".

Громадські обговорення відбудуться в приміщенні Сокільського ліцею 28 квітня о 12:00.

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Теги: Рожищенська громада, школи, закрити
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