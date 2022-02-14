У громаді на Волині хочуть закрити три школи





Про це розповів Ігор Кузава. Сокільський ліцей планують перепрофілювати у гімназію.



Подальшу долю навчальних закладів вирішуватимуть в квітні. Тоді ж відбудуться громадські обговорення за участю місцевих жителів та батьків учнів.



Вчителям цих навчальних закладів буде запропонована робота в сусідніх школах, або ж зменшена кількість годин роботи.



У Тихотинській гімназії наразі навчаються 26 учнів. Зі слів Ігоря Кузави, через відсутність укриття навчання відбувається дистанційно. Заклад вважається малокомплектним і має лише три повні класи.



У наступному навчальному році прогнозують, що у гімназії навчатиметься на три учні менше. Дітей з села Тихотин, каже керівник гуманітарного відділу підвозитимуть шкільним автобусом до Переспівського ліцею.



Громадські обговорення відбудуться 25 квітня о 12:00 – у Тихотинській гімназії.



В Оленівській гімназії станом на березень 2023 року здобувають освіту 30 учнів. Заклад освіти теж малокомплектний і має три повні класи.



Ігор Кузава каже: дітей з цієї школи планують перевести до навчального закладу у сусідньому селі Топільне. Підвозити учнів з Оленівки до Топільненського ліцею обіцяють шкільним автобусом.



Громадські обговорення щодо ліквідації гімназії відбудуться 24 квітня о 12:00 у приміщенні Оленівської гімназії.



Також планують закрити Луківському початкову школу, де навчаються 18 учнів. Школа має лише два повні класи. "Немає зовсім учнів у другому класі та лише чотири учні навчається в четвертому класі", – говорить керівник гуманітарного відділу Рожищенської міськради.



Після ліквідації школи дітей переведуть до Крижівського ліцею, підвіз планують організовувати шкільним автобусом.



Громадські обговорення відбудуться 27 квітня о 12:00 – у Луківській початковій школі.



Сокільський ліцей планують перепрофілювати у гімназію. Тобто тут навчатимуться діти лише до дев'ятого класу. "Старшокласникам забезпечать доїзд до навчальних закладів у навколишніх населених пунктах", – каже Ігор Кузава.



З його слів, нині у закладі навчається 94 дитини. Жоден з класів не відповідає мінімальному рівню наповнюваності: "Якщо у класі має бути 17-19 дітей, то нині є 10-12. У зв'язку з цим ліцей перепрофільовуватимуть".



Громадські обговорення відбудуться в приміщенні Сокільського ліцею 28 квітня о 12:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенській громаді планують закрити три малокомплектні школи. Йдеться про Тихотинську та Оленівську гімназії та Луківську початкову школу.Про це розповів Суспільному керівник гуманітарного відділу Рожищенської міської радиСокільський ліцей планують перепрофілювати у гімназію.Подальшу долю навчальних закладів вирішуватимуть в квітні. Тоді ж відбудуться громадські обговорення за участю місцевих жителів та батьків учнів.Вчителям цих навчальних закладів буде запропонована робота в сусідніх школах, або ж зменшена кількість годин роботи.наразі навчаються 26 учнів. Зі слів Ігоря Кузави, через відсутність укриття навчання відбувається дистанційно. Заклад вважається малокомплектним і має лише три повні класи.У наступному навчальному році прогнозують, що у гімназії навчатиметься на три учні менше. Дітей з села Тихотин, каже керівник гуманітарного відділу підвозитимуть шкільним автобусом до Переспівського ліцею.Громадські обговорення відбудуться 25 квітня о 12:00 – у Тихотинській гімназії.станом на березень 2023 року здобувають освіту 30 учнів. Заклад освіти теж малокомплектний і має три повні класи.Ігор Кузава каже: дітей з цієї школи планують перевести до навчального закладу у сусідньому селі Топільне. Підвозити учнів з Оленівки до Топільненського ліцею обіцяють шкільним автобусом.Громадські обговорення щодо ліквідації гімназії відбудуться 24 квітня о 12:00 у приміщенні Оленівської гімназії.Також планують закрити, де навчаються 18 учнів. Школа має лише два повні класи. "Немає зовсім учнів у другому класі та лише чотири учні навчається в четвертому класі", – говорить керівник гуманітарного відділу Рожищенської міськради.Після ліквідації школи дітей переведуть до Крижівського ліцею, підвіз планують організовувати шкільним автобусом.Громадські обговорення відбудуться 27 квітня о 12:00 – у Луківській початковій школі.планують перепрофілювати у гімназію. Тобто тут навчатимуться діти лише до дев'ятого класу. "Старшокласникам забезпечать доїзд до навчальних закладів у навколишніх населених пунктах", – каже Ігор Кузава.З його слів, нині у закладі навчається 94 дитини. Жоден з класів не відповідає мінімальному рівню наповнюваності: "Якщо у класі має бути 17-19 дітей, то нині є 10-12. У зв'язку з цим ліцей перепрофільовуватимуть".Громадські обговорення відбудуться в приміщенні Сокільського ліцею 28 квітня о 12:00.

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