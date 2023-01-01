Курс валют у Луцьку 10 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.52, а продають за – 40.78.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,68.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 березня готівковий курс долара становить 38.36, продають його за 38.54.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.52, а продають за – 40.78.Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,68.

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