Курс валют у Луцьку 10 березня
Сьогодні, 09:01
10 березня готівковий курс долара становить 38.36, продають його за 38.54.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.52, а продають за – 40.78.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,68.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.52, а продають за – 40.78.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,68.
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