Курс валют у Луцьку 10 березня

Курс валют у Луцьку 10 березня
10 березня готівковий курс долара становить 38.36, продають його за 38.54.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.52, а продають за – 40.78.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,68.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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