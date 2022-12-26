Спецоперація у Мачулищах: пропагандисти Лукашенка знайшли «українського диверсанта»

Спецоперація у Мачулищах: пропагандисти Лукашенка знайшли «українського диверсанта»
Пропагандисти білоруського диктатора Олександра Лукашенка знайшли так званого "українського диверсанта", який провів спецоперацію у Мачулищах, і привели його на ефірі телеканалу "Білорусь 1". Його звати Микола Швець. Чоловік розповів, як його нібито "готували" до теракту у Білорусі.

Історію "українського диверсанта" переповідає провладне видання "Белта", передає ТСН.

"За російським паспортом в'їхав до Росії, звідти - вже сюди", - заявив він, зізнавшись, що нібито працював із СБУ. Його куратором у СБУ був чоловік на ім'я Олександр, з ним він познайомився у Києві.

"Я був із ним на зв'язку щодня", - розповів український диверсант. Чоловік розповів, що перш ніж потрапити до Білорусі пройшов спеціальну підготовку.

"За півмісяця мені вже сказали мету. На карті показали. Було зрозуміло, що це Білорусь, аеродром Мачуліщі", - вигадав "диверсант".

Далі пропагандисти додають, що так званий "український терорист отримав особливий мобільний телефон зі спеціальними програмами, які дозволяють дистанційно відстежувати не лише дії агента, а й навколишнє оточення у фоновому режимі. Крім того, на чисті мобільники Швець міг встановлювати спеціальні шпигунські програми СБУ. Йому їх також надали. Діючи у спайці двох апаратів, програмне забезпечення дозволяє автоматично видалити всі дані на пристроях за несанкціонованого доступу".

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Теги: Білорусь, пропаганда, Мачулищі, Лукашенко, Микола Швець
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