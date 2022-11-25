Увірвався в будинок із сокирою: волинянина судитимуть за розбій
Сьогодні, 06:00
Волинянина, який увірвався в хату пенсіонерки з сокирою, судитимуть за розбій.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 54-річним жителем селища Голоби в умовах воєнного часу розбою із проникненням у житло (ч.4 ст. 187 КК України).
Удень 21 січня 2023 року чотири рази уже судимий, у тому числі за розбій, чоловік, прихопивши сокиру, увірвався в хату до 88-річної сусідки та почав її бити і вимагати гроші.
Жінка вирвалась і втекла надвір, а її кривдника, який нічим не зміг поживитися у помешканні, невдовзі затримали.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Його чекає суд.
Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений із проникненням у житло в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 54-річним жителем селища Голоби в умовах воєнного часу розбою із проникненням у житло (ч.4 ст. 187 КК України).
Удень 21 січня 2023 року чотири рази уже судимий, у тому числі за розбій, чоловік, прихопивши сокиру, увірвався в хату до 88-річної сусідки та почав її бити і вимагати гроші.
Жінка вирвалась і втекла надвір, а її кривдника, який нічим не зміг поживитися у помешканні, невдовзі затримали.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Його чекає суд.
Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений із проникненням у житло в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У громаді на Волині хочуть закрити дві школи
Сьогодні, 07:00
Увірвався в будинок із сокирою: волинянина судитимуть за розбій
Сьогодні, 06:00
Регіон Білорусі підписав угоду про співпрацю з окупованим Кримом
Сьогодні, 04:47
У Луцьку вишиватимуть міжнародний рушник єднання
Сьогодні, 02:05
Медіа