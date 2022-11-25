Увірвався в будинок із сокирою: волинянина судитимуть за розбій

Увірвався в будинок із сокирою: волинянина судитимуть за розбій
Волинянина, який увірвався в хату пенсіонерки з сокирою, судитимуть за розбій.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 54-річним жителем селища Голоби в умовах воєнного часу розбою із проникненням у житло (ч.4 ст. 187 КК України).

Удень 21 січня 2023 року чотири рази уже судимий, у тому числі за розбій, чоловік, прихопивши сокиру, увірвався в хату до 88-річної сусідки та почав її бити і вимагати гроші.

Жінка вирвалась і втекла надвір, а її кривдника, який нічим не зміг поживитися у помешканні, невдовзі затримали.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Його чекає суд.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений із проникненням у житло в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.


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Теги: Суд, прокуратура, Волинь, розбій
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