Регіон Білорусі підписав угоду про співпрацю з окупованим Кримом

Регіон Білорусі підписав угоду про співпрацю з окупованим Кримом
Виконком Вітебської області Білорусі підписав угоду щодо торговельно-економічної співпраці з окупованим Кримом. Міністерство закордонних справ України наголосило, що ця угода є нікчемною.

Про угоду, підписану «главою» окупованого Криму Сергієм Аксьоновим та головою Вітебського виконавчого комітету Олександром Суботіним, повідомили кремлівські ЗМІ у Криму, передає "Громадське".

Під час телемосту Суботін та Аксьонов «домовилися зміцнювати відносини між регіонами». Останній заявив, що «білоруським підприємствам завжди раді на кримській землі».

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявляв, що Крим наразі є російською територією. Але офіційно Білорусь цього не визнавала.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів, що ця угода є нікчемною, оскільки вона укладена з порушенням законодавства України.

У відповідь МЗС України ініціює процедуру накладення санкцій на Суботіна як особу, яка створює загрозу національній безпеці України. Посольству України в Мінську також доручено надіслати ноту протесту до МЗС Білорусі.

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Теги: Білорусь, Крим
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