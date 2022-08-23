У Луцьку вишиватимуть міжнародний рушник єднання
Сьогодні, 02:05
Учора, 9 березня, у Волинському краєзнавчому музеї кримські татари передали волинянам Міжнародний вишитий рушник єднання «Цвіт вишиванки».
Журналісти видання «Конкурент» побували на урочистому заході та дізналися, яким орнаментом його вишиє луцька вишивальниця.
Волинський орнамент закарбує на рушникові майстриня вишивки Волинського краєзнавчого музею Людмила Завада. Вона виконає унікальний малюнок волинської вишивки 20 століття.
Довжина рушника - 12,5 метрів. На ньому уже є роботи з декількох українських регіонів, а також інших країн. До створення рушника долучилися майстри з Канади, Німеччини, Польщі, Італії, Англії, Австрії, Естонії, Латвії та Литви. Задум творців міжнародного вишитого рушника - показати орнаменти усіх областей України, АР Крим та української діаспори.
У 2022 році естафету підхопили майстрині кримсько-татарської національності Оксана Дворецькова, Гульнара Абдулаєва та Ельміра Аблялімова-Чийгоз. Вони зобразили на рушникові орнамент «егрігел» – жіночий мотив, який символізує розквіт та розвиток.
Зараз естафету отримала волинська вишивальниця, яка передасть його рівнянам, коли закінчить свою частину роботи.
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Журналісти видання «Конкурент» побували на урочистому заході та дізналися, яким орнаментом його вишиє луцька вишивальниця.
Волинський орнамент закарбує на рушникові майстриня вишивки Волинського краєзнавчого музею Людмила Завада. Вона виконає унікальний малюнок волинської вишивки 20 століття.
Довжина рушника - 12,5 метрів. На ньому уже є роботи з декількох українських регіонів, а також інших країн. До створення рушника долучилися майстри з Канади, Німеччини, Польщі, Італії, Англії, Австрії, Естонії, Латвії та Литви. Задум творців міжнародного вишитого рушника - показати орнаменти усіх областей України, АР Крим та української діаспори.
У 2022 році естафету підхопили майстрині кримсько-татарської національності Оксана Дворецькова, Гульнара Абдулаєва та Ельміра Аблялімова-Чийгоз. Вони зобразили на рушникові орнамент «егрігел» – жіночий мотив, який символізує розквіт та розвиток.
Зараз естафету отримала волинська вишивальниця, яка передасть його рівнянам, коли закінчить свою частину роботи.
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