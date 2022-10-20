Пів сотні волинян долучилися до акції «Прийди зі своїм Кобзарем». ВІДЕО

Пів сотні волинян долучилися до акції «Прийди зі своїм Кобзарем». ВІДЕО
У Луцьку 9 березня біля пам'ятника Тараса Шевченка пів сотні волинян зібралися на акцію "Прийди зі своїм Кобзарем".

Про це розповіла Суспільному провідна методистка обласного науково-методичного центру культури та співорганізаторка акції Ніна Фурдило.

Акцію у Луцьку проводять дев’ятий рік поспіль. на неї учасники приходять з книгами.

Лучанка Наталія Некрахова у День народження поета, каже, щороку приходить до його пам’ятника. З собою принесла кишенькове видання "Кобзаря" 1966 року.

"Рідке видання, тому що вона (книга – ред.)захалявна. Тут рукописи Шевченка і тому воно тим більше цінне", – говорить жінка.

Восьмикласниця Христина Домбровська приїхала на акцію із Гіркої Полонки. Говорить: прийшла з сімейною реліквією – виданням "Кобзаря", яке у родині передають із покоління в покоління.

"Я його читала багато разів, він 1965 року. Він спочатку був в моєї прабабусі, потім бабусі, мами і тепер в мене", – розповідає школярка.

Присутні на акції читали твори Шевченка, до монумента – поклали квіти.

Окрім літературної частини, лучани провели також акцію "Перемагаємо разом з Шевченком". Зібрані під час неї дві тисячі гривень, розповіла Ніна Фурдило, підуть на потреби спецпідрозділу "Любарт".


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Теги: Тарас Шевченко, Кобзар, акція, Луцьк
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