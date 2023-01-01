У Грузії затримали бійця, який воював добровольцем за Україну

Надіма Хмаладзе, який воював добровольцем в Україні на боці ЗСУ і повернувся у Тбілісі.



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За інформацією адвоката Торніке Бакрадзе, Хмаладзе прибув до Тбілісі 6 березня. На в'їзді до Грузії його без пояснень довго тримали на паспортному контролі. Уже в місті Хмаладзе помітив за собою стеження.



"Він вважає, що це були співробітники кримінальної поліції, які пізніше затримали його", – зазначив адвокат.



Хмаладзе був затриманий на площі Свободи у Тбілісі 8 березня, близько 16:00, за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві.



"Ані він, ані я не бачили протоколу затримання. Йому в усній формі сказали, що йдеться про словесні образи, що важко довести – на момент затримання він не міг скоїти злочин, він давав інтервʼю журналісту", – розповів адвокат.



Як зазначає "Радіо свобода", Надім Хмаладзе одним із перших грузинських добровольців вирушив до України та брав активну участь у бойових діях проти росії.



Нагадаємо, десятки тисяч людей у Тбілісі у вівторок та середу вийшли на акцію протесту проти законодавчих ініціатив, які копіюють російський підхід таврувати "іноагентами" тих, хто виступає проти влади.



Протестувальників підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка закликала владну партію "Грузинська мрія" відмовитися від ухвалення законопроєкту.



Законопроєкт до парламенту внесла група депутатів від проурядового руху "Сила народу". Ініціативу розкритикували багато ЗМІ та опозиція. Вони вважають, що влада намагається запозичити російський досвід боротьби з "іноагентами".



Грузинські правоохоронці застосували силу проти мітингуючих, затримавши щонайменше 133 особи.



У четвер правлячі політичні сили в Грузії вирішили відкликати з парламенту законопроєкт про "іноагентів".



Попри це, біля парламенту Грузії 9 березня ввечері знову зібралися тисячі людей, які вимагають від влади виконати другу вимогу демонстрантів, звільнивши затриманих за попередні дві ночі протесту людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція Грузії затримала, який воював добровольцем в Україні на боці ЗСУ і повернувся у Тбілісі.Про це повідомляє Радіо Свобода За інформацією адвоката Торніке Бакрадзе, Хмаладзе прибув до Тбілісі 6 березня. На в'їзді до Грузії його без пояснень довго тримали на паспортному контролі. Уже в місті Хмаладзе помітив за собою стеження."Він вважає, що це були співробітники кримінальної поліції, які пізніше затримали його", – зазначив адвокат.Хмаладзе був затриманий на площі Свободи у Тбілісі 8 березня, близько 16:00, за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві."Ані він, ані я не бачили протоколу затримання. Йому в усній формі сказали, що йдеться про словесні образи, що важко довести – на момент затримання він не міг скоїти злочин, він давав інтервʼю журналісту", – розповів адвокат.Як зазначає "Радіо свобода", Надім Хмаладзе одним із перших грузинських добровольців вирушив до України та брав активну участь у бойових діях проти росії.Нагадаємо, десятки тисяч людей у Тбілісі у вівторок та середу вийшли на акцію протесту проти законодавчих ініціатив, які копіюють російський підхід таврувати "іноагентами" тих, хто виступає проти влади.Протестувальників підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка закликала владну партію "Грузинська мрія" відмовитися від ухвалення законопроєкту.Законопроєкт до парламенту внесла група депутатів від проурядового руху "Сила народу". Ініціативу розкритикували багато ЗМІ та опозиція. Вони вважають, що влада намагається запозичити російський досвід боротьби з "іноагентами".Грузинські правоохоронці застосували силу проти мітингуючих, затримавши щонайменше 133 особи.У четвер правлячі політичні сили в Грузії вирішили відкликати з парламенту законопроєкт про "іноагентів".Попри це, біля парламенту Грузії 9 березня ввечері знову зібралися тисячі людей, які вимагають від влади виконати другу вимогу демонстрантів, звільнивши затриманих за попередні дві ночі протесту людей.

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