Добрі новини від ВолиньPost за 9 березня

Ми боремося! Ми відстоюємо своє! Ми втрачаємо, але ми і здобуваємо! Ми дякуємо, пишаємося і дивуємо світ своєю стійкістю!Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні,, писали про таке:«Укрзалізниця» планує збудувати кілька залізничних колій за європейським стандартом. У планах підприємства - будівництво залізничного сполучення із волинським містом.Президент Польщізаявив, що його країна готова передати українським військовим усі свої винищувачі МіГ-29. Дуда також зазначив, що українські збройні сили надалі переходитимуть на стандарти НАТО і використовуватимуть F-16, тому вже зараз потрібна підготовка українських пілотів.Курси кондитерів тривають шість днів. Навчання організоване для жінок, які потерпають від домашнього насильства, мають дітей з інвалідністю та переселенок.Після завершення курсів жінки мають своє особливе завдання – перший виріб продати, і тільки після того їм вручать сертифікати.Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 156 тисяч вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:• особового складу – близько 156 120 (+590) осіб,• танків – 3 441 (+5) од,• бойових броньованих машин – 6 736 (+13) од,• артилерійських систем – 2 465 (+2) од,• РСЗВ – 488 (+0) од,• засобів ППО – 254 (+1) од,• літаків – 303 (+0) од,• гелікоптерів – 289 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+0) од,• крилатих ракет – 873 (+0) од,• кораблів/катерів – 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5 331 (+1) од,• спеціальної техніки – 237 (+1) од.У Польщі завершилось навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2, і Україна отримала решту 10 з 14 обіцяних одиниць техніки з польського боку.«Ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції. Крім польських 14 танків Leopard, у складі цього батальйону є також чотири танки з Канади, вісім танків із Норвегії, а також шість – з Іспанії», – зазначив віцепрем’єр – міністр національної оборони ПольщіЛуцький міський головапередав квадрокоптер MAVIC 3 Fly More Combo військовослужбовцям мінометної батареї 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.Бійці, в тому числі волинські, зараз виконують бойові завдання на території Донецької області, тому дуже потребують цієї розвідувальної техніки.Кошти на придбання квадрокоптера вдалось зібрати закладами культури міської територіальної громади під час благодійного марафону “Переможний дух Різдва”, ініційованого департаментом культури Луцької міської ради. Сума зібраних коштів — 118500 грн.