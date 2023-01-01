Добрі новини від ВолиньPost за 9 березня
Сьогодні, 23:13
Ми боремося! Ми відстоюємо своє! Ми втрачаємо, але ми і здобуваємо! Ми дякуємо, пишаємося і дивуємо світ своєю стійкістю!
Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні, 9 березня, писали про таке:
«Укрзалізниця» планує прокласти євроколію від Польщі до Волині
«Укрзалізниця» планує збудувати кілька залізничних колій за європейським стандартом. У планах підприємства - будівництво залізничного сполучення із волинським містом.
Польща готова передати для України всі свої винищувачі МіГ-29
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати українським військовим усі свої винищувачі МіГ-29. Дуда також зазначив, що українські збройні сили надалі переходитимуть на стандарти НАТО і використовуватимуть F-16, тому вже зараз потрібна підготовка українських пілотів.
У Луцьку розпочалися кондитерські курси для жінок від ООН. ВІДЕО
Курси кондитерів тривають шість днів. Навчання організоване для жінок, які потерпають від домашнього насильства, мають дітей з інвалідністю та переселенок.
Після завершення курсів жінки мають своє особливе завдання – перший виріб продати, і тільки після того їм вручать сертифікати.
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ЗСУ вже знищили понад 156 тисяч окупантів
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 156 тисяч вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:
• особового складу – близько 156 120 (+590) осіб,
• танків – 3 441 (+5) од,
• бойових броньованих машин – 6 736 (+13) од,
• артилерійських систем – 2 465 (+2) од,
• РСЗВ – 488 (+0) од,
• засобів ППО – 254 (+1) од,
• літаків – 303 (+0) од,
• гелікоптерів – 289 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+0) од,
• крилатих ракет – 873 (+0) од,
• кораблів/катерів – 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5 331 (+1) од,
• спеціальної техніки – 237 (+1) од.
Польща передала Україні ще 10 Leopard 2
У Польщі завершилось навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2, і Україна отримала решту 10 з 14 обіцяних одиниць техніки з польського боку.
«Ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції. Крім польських 14 танків Leopard, у складі цього батальйону є також чотири танки з Канади, вісім танків із Норвегії, а також шість – з Іспанії», – зазначив віцепрем’єр – міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
У Луцьку військовим передали квадрокоптер, який придбали за кошти, зібрані на благодійному марафоні. ФОТО
Луцький міський голова Ігор Поліщук передав квадрокоптер MAVIC 3 Fly More Combo військовослужбовцям мінометної батареї 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
Бійці, в тому числі волинські, зараз виконують бойові завдання на території Донецької області, тому дуже потребують цієї розвідувальної техніки.
Кошти на придбання квадрокоптера вдалось зібрати закладами культури міської територіальної громади під час благодійного марафону “Переможний дух Різдва”, ініційованого департаментом культури Луцької міської ради. Сума зібраних коштів — 118500 грн.
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Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні, 9 березня, писали про таке:
«Укрзалізниця» планує прокласти євроколію від Польщі до Волині
«Укрзалізниця» планує збудувати кілька залізничних колій за європейським стандартом. У планах підприємства - будівництво залізничного сполучення із волинським містом.
Польща готова передати для України всі свої винищувачі МіГ-29
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати українським військовим усі свої винищувачі МіГ-29. Дуда також зазначив, що українські збройні сили надалі переходитимуть на стандарти НАТО і використовуватимуть F-16, тому вже зараз потрібна підготовка українських пілотів.
У Луцьку розпочалися кондитерські курси для жінок від ООН. ВІДЕО
Курси кондитерів тривають шість днів. Навчання організоване для жінок, які потерпають від домашнього насильства, мають дітей з інвалідністю та переселенок.
Після завершення курсів жінки мають своє особливе завдання – перший виріб продати, і тільки після того їм вручать сертифікати.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
ЗСУ вже знищили понад 156 тисяч окупантів
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 156 тисяч вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:
• особового складу – близько 156 120 (+590) осіб,
• танків – 3 441 (+5) од,
• бойових броньованих машин – 6 736 (+13) од,
• артилерійських систем – 2 465 (+2) од,
• РСЗВ – 488 (+0) од,
• засобів ППО – 254 (+1) од,
• літаків – 303 (+0) од,
• гелікоптерів – 289 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+0) од,
• крилатих ракет – 873 (+0) од,
• кораблів/катерів – 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5 331 (+1) од,
• спеціальної техніки – 237 (+1) од.
Польща передала Україні ще 10 Leopard 2
У Польщі завершилось навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2, і Україна отримала решту 10 з 14 обіцяних одиниць техніки з польського боку.
«Ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції. Крім польських 14 танків Leopard, у складі цього батальйону є також чотири танки з Канади, вісім танків із Норвегії, а також шість – з Іспанії», – зазначив віцепрем’єр – міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
У Луцьку військовим передали квадрокоптер, який придбали за кошти, зібрані на благодійному марафоні. ФОТО
Луцький міський голова Ігор Поліщук передав квадрокоптер MAVIC 3 Fly More Combo військовослужбовцям мінометної батареї 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
Бійці, в тому числі волинські, зараз виконують бойові завдання на території Донецької області, тому дуже потребують цієї розвідувальної техніки.
Кошти на придбання квадрокоптера вдалось зібрати закладами культури міської територіальної громади під час благодійного марафону “Переможний дух Різдва”, ініційованого департаментом культури Луцької міської ради. Сума зібраних коштів — 118500 грн.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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