Чи вимикатимуть на Волині світло завтра, 10 березня





Про це повідомили у пресслужбі



«Графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 10 березня, НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електроенергії на Волині, тож світло не вимикатимуть.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго» «Графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні», – йдеться у повідомленні.

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