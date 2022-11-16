Чи вимикатимуть на Волині світло завтра, 10 березня
Сьогодні, 21:30
У п'ятницю, 10 березня, НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електроенергії на Волині, тож світло не вимикатимуть.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
«Графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
«Графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні», – йдеться у повідомленні.
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