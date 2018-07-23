У Луцьку військовим передали квадрокоптер, який придбали за кошти, зібрані на благодійному марафоні. ФОТО

У Луцьку військовим передали квадрокоптер, який придбали за кошти, зібрані на благодійному марафоні. ФОТО
Луцький міський голова Ігор Поліщук передав квадрокоптер MAVIC 3 Fly More Combo військовослужбовцям мінометної батареї 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Бійці, в тому числі волинські, зараз виконують бойові завдання на території Донецької області, тому дуже потребують цієї розвідувальної техніки.

Кошти на придбання квадрокоптера вдалось зібрати закладами культури міської територіальної громади під час благодійного марафону “Переможний дух Різдва”, ініційованого департаментом культури Луцької міської ради. Сума зібраних коштів — 118500 грн.
У Луцьку військовим передали квадрокоптер, який придбали за кошти, зібрані на благодійному марафоні. ФОТО
У Луцьку військовим передали квадрокоптер, який придбали за кошти, зібрані на благодійному марафоні. ФОТО

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Теги: Луцьк, квадрокоптер, передали військовим
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