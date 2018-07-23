У Луцьку військовим передали квадрокоптер, який придбали за кошти, зібрані на благодійному марафоні. ФОТО

Ігор Поліщук передав квадрокоптер MAVIC 3 Fly More Combo військовослужбовцям мінометної батареї 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.



Про це повідомляє Луцька міська рада.



Бійці, в тому числі волинські, зараз виконують бойові завдання на території Донецької області, тому дуже потребують цієї розвідувальної техніки.



Кошти на придбання квадрокоптера вдалось зібрати закладами культури міської територіальної громади під час благодійного марафону “Переможний дух Різдва”, ініційованого департаментом культури Луцької міської ради. Сума зібраних коштів — 118500 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міський головапередав квадрокоптер MAVIC 3 Fly More Combo військовослужбовцям мінометної батареї 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.Про це повідомляє Луцька міська рада.Бійці, в тому числі волинські, зараз виконують бойові завдання на території Донецької області, тому дуже потребують цієї розвідувальної техніки.Кошти на придбання квадрокоптера вдалось зібрати закладами культури міської територіальної громади під час благодійного марафону “Переможний дух Різдва”, ініційованого департаментом культури Луцької міської ради. Сума зібраних коштів — 118500 грн.

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