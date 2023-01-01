Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 березня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.



За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +12°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 10 березня, на Волині очікують хмарність з проясненнями, вночі місцями невеликий сніг, вдень невеликий дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +12°.

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