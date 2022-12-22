Польща зміцнює кордон з Білоруссю протитанковими їжаками
Сьогодні, 21:05
У четвер, 9 березня, Польща почала будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомив віце-прем'єр, глава міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак в мікроблозі Twitter, передає Уніан.
Він опублікував фотографії, на яких можна побачити, як військовослужбовці встановлюють на кордоні протитанкові їжаки.
"У лютому почалося будівництво охоронних споруд на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові приступили до будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони і стримування", - написав Блащак.
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Про це повідомив віце-прем'єр, глава міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак в мікроблозі Twitter, передає Уніан.
Він опублікував фотографії, на яких можна побачити, як військовослужбовці встановлюють на кордоні протитанкові їжаки.
"У лютому почалося будівництво охоронних споруд на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові приступили до будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони і стримування", - написав Блащак.
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