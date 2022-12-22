Польща зміцнює кордон з Білоруссю протитанковими їжаками





Про це повідомив віце-прем'єр, глава міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак в мікроблозі Twitter, передає



Він опублікував фотографії, на яких можна побачити, як військовослужбовці встановлюють на кордоні протитанкові їжаки.



"У лютому почалося будівництво охоронних споруд на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові приступили до будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони і стримування", - написав Блащак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 9 березня, Польща почала будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю.Про це повідомив віце-прем'єр, глава міністерства національної оборони Польщів мікроблозі Twitter, передає Уніан Він опублікував фотографії, на яких можна побачити, як військовослужбовці встановлюють на кордоні протитанкові їжаки."У лютому почалося будівництво охоронних споруд на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові приступили до будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони і стримування", - написав Блащак.

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