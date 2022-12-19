Зеленський призначив заступника командувача Нацгвардії

Зеленський призначив заступника командувача Нацгвардії
Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Олега Сахона заступником командувача Національної гвардії України.

Про це пише "Українська правда".

Указ про призначення Сахона з'явився на сайті президента 9 березня.

Сахон обіймав посаду начальника Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії. Він брав участь в обороні Харкова від російських окупантів у 2022 році.

У 2020 році президент присвоїв Сахону військове звання генерал-майор.

У 2017 році, перебуваючи в районі проведення АТО на сході України, у взаємодії зі СБУ та силами контрдиверсійної боротьби він брав участь у проведенні вдалої спецоперації в районі населених пунктів Новозванівка та Троїцьке. У результаті, підрозділами Нацгвардії було затримано 28 осіб, які безпосередньо мали відношення до незаконних збройних формувань, двох бойовиків, які чинили опір, було знищено.

Генерал-майор був відзначений держнагородами: медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

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Теги: Олег Сахон, Нацгвардія
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