У громаді на Волині хочуть закрити дві школи





Відповідні повідомлення опублікували на сайті Рожищенської міської ради 9 березня, передає



Ліквідувати планують Тихотинську гімназію, де навчається 26 учнів, та Луківську початкову школу, де освіту здобувають 18 учнів. Окрім того, хочуть перейменувати та змінити тип Сокільського ліцею, перетворивши його у гімназію. Нині у Соколі навчається 94 учні.



Для обговорення зазначених питань запланували зустрічі з громадськістю:



• 25 квітня о 12:00 – у Тихотинській гімназії;

• 27 квітня о 12:00 – у Луківській початковій школі;

• 28 квітня о 12:00 – у Сокільському ліцеї.



Також люди можуть подавати свої пропозиції чи зауваження щодо цих шкіл. Їх прийматимуть протягом 30 днів із дати опублікування інформаційних повідомлень про початок обговорення. Подати пропозиції можна у гуманітарний відділ Рожищенської міської ради: місто Рожище, вулиця Грушевського, 27,



Пропозиції чи зауваження учасників громадського обговорення слід подавати у письмовій чи усній формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розпочали громадські обговорення щодо ліквідації двох шкіл у Рожищенській громаді. Ще одному закладу освіти планують змінити тип – із ліцею на гімназію.Відповідні повідомлення опублікували на сайті Рожищенської міської ради 9 березня, передає Район.Рожище Ліквідувати планують Тихотинську гімназію, де навчається 26 учнів, та Луківську початкову школу, де освіту здобувають 18 учнів. Окрім того, хочуть перейменувати та змінити тип Сокільського ліцею, перетворивши його у гімназію. Нині у Соколі навчається 94 учні.Для обговорення зазначених питань запланували зустрічі з громадськістю:• 25 квітня о 12:00 – у Тихотинській гімназії;• 27 квітня о 12:00 – у Луківській початковій школі;• 28 квітня о 12:00 – у Сокільському ліцеї.Також люди можуть подавати свої пропозиції чи зауваження щодо цих шкіл. Їх прийматимуть протягом 30 днів із дати опублікування інформаційних повідомлень про початок обговорення. Подати пропозиції можна у гуманітарний відділ Рожищенської міської ради: місто Рожище, вулиця Грушевського, 27, [email protected] , +380502338062.Пропозиції чи зауваження учасників громадського обговорення слід подавати у письмовій чи усній формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

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