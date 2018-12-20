У громаді на Волині хочуть закрити дві школи

У громаді на Волині хочуть закрити дві школи
Розпочали громадські обговорення щодо ліквідації двох шкіл у Рожищенській громаді. Ще одному закладу освіти планують змінити тип – із ліцею на гімназію.

Відповідні повідомлення опублікували на сайті Рожищенської міської ради 9 березня, передає Район.Рожище.

Ліквідувати планують Тихотинську гімназію, де навчається 26 учнів, та Луківську початкову школу, де освіту здобувають 18 учнів. Окрім того, хочуть перейменувати та змінити тип Сокільського ліцею, перетворивши його у гімназію. Нині у Соколі навчається 94 учні.

Для обговорення зазначених питань запланували зустрічі з громадськістю:

• 25 квітня о 12:00 – у Тихотинській гімназії;
• 27 квітня о 12:00 – у Луківській початковій школі;
• 28 квітня о 12:00 – у Сокільському ліцеї.

Також люди можуть подавати свої пропозиції чи зауваження щодо цих шкіл. Їх прийматимуть протягом 30 днів із дати опублікування інформаційних повідомлень про початок обговорення. Подати пропозиції можна у гуманітарний відділ Рожищенської міської ради: місто Рожище, вулиця Грушевського, 27, [email protected], +380502338062.

Пропозиції чи зауваження учасників громадського обговорення слід подавати у письмовій чи усній формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

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Теги: Рожище, школа, Волинь
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