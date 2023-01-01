У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя з Волині Максима Бурди





Про це



Восени Ковель розпочав історію свого партнерства з американським містом Шамблі. Американські друзі взялись допомогти з наповненням однієї з бібліотек англомовними книгами. Над цією ініціативою працює школа англійської мови Євроф’юче. У Шамблі триває збір такої літератури.



А найближчим часом у Шамблі планують організувати виставку фоторобіт загиблого ковельчанина Максима Бурди.



Як зазначив Браян Мокк, вони хочуть це зробити у пам’ять про талановитого хлопця та усіх українських Героїв, які віддали життя за незалежність своєї країни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя з Волині Максима Бурди Про це повідомили у Ковельській міській раді.Восени Ковель розпочав історію свого партнерства з американським містом Шамблі. Американські друзі взялись допомогти з наповненням однієї з бібліотек англомовними книгами. Над цією ініціативою працює школа англійської мови Євроф’юче. У Шамблі триває збір такої літератури.А найближчим часом у Шамблі планують організувати виставку фоторобіт загиблого ковельчанина Максима Бурди.Як зазначив Браян Мокк, вони хочуть це зробити у пам’ять про талановитого хлопця та усіх українських Героїв, які віддали життя за незалежність своєї країни.

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