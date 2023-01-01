У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя з Волині Максима Бурди
Сьогодні, 16:50
У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя з Волині Максима Бурди.
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
Восени Ковель розпочав історію свого партнерства з американським містом Шамблі. Американські друзі взялись допомогти з наповненням однієї з бібліотек англомовними книгами. Над цією ініціативою працює школа англійської мови Євроф’юче. У Шамблі триває збір такої літератури.
А найближчим часом у Шамблі планують організувати виставку фоторобіт загиблого ковельчанина Максима Бурди.
Як зазначив Браян Мокк, вони хочуть це зробити у пам’ять про талановитого хлопця та усіх українських Героїв, які віддали життя за незалежність своєї країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
Восени Ковель розпочав історію свого партнерства з американським містом Шамблі. Американські друзі взялись допомогти з наповненням однієї з бібліотек англомовними книгами. Над цією ініціативою працює школа англійської мови Євроф’юче. У Шамблі триває збір такої літератури.
А найближчим часом у Шамблі планують організувати виставку фоторобіт загиблого ковельчанина Максима Бурди.
Як зазначив Браян Мокк, вони хочуть це зробити у пам’ять про талановитого хлопця та усіх українських Героїв, які віддали життя за незалежність своєї країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На трасі «Київ - Ковель - Ягодин» сталася страшна ДТП: загинуло подружжя пенсіонерів. ФОТО
Сьогодні, 17:36
У Луцьку патрульні відвезли додому 6-річного хлопчика, який пізно ввечері перебував у торговому центрі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя з Волині Максима Бурди
Сьогодні, 16:50
«Ми обов`язково переможемо»: історія волинянина, який пішов добровольцем в бригаду «Сталевий кордон»
Сьогодні, 16:30
Росія місяць накопичувала ракети для удару, – розвідка
Сьогодні, 16:05
Медіа