«Ми обов`язково переможемо»: історія волинянина, який пішов добровольцем в бригаду «Сталевий кордон»
Сьогодні, 16:30
Волинянин Роман Станкевич після повномасштабного вторгнення в Україну повернувся з-за кордону аби стати на захист своєї Батьківщини.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Прикладом для нього став батько, який з перших днів війни вступив до лав ЗСУ. Після приїзду додому Роман пройшов військово-лікарську комісію та чекав на повістку. Але так сталося, що його батько, воюючи на сході, отримав поранення і хлопець змушений був доглядати за ним та допомагати по господарству. Та нестримне бажання приєднатися до захисників і якнайшвидше вигнати ворога зі своєї країни у Романа було завжди. І як тільки він дізнався про формування «Гвардії наступу», відразу ж вирішив долучитися до однієї з бригад.
Хлопець обрав «Сталевий кордон», оскільки впевнений, що разом з воїнами, командирами, які входять до цього підрозділу та уже мають бойовий досвід, назавжди виженуть окупантів з рідної землі. Крім того, Роман давно хотів приєднатися до прикордонної родини, адже завжди пишався своїм другом – прикордонником.
Доброволець уже подав заявку та закликає інших не залишатися осторонь, а долучатися до лав «Сталевого кордону».
«Зараз ми мусимо об'єднатися, аби вигнати окупанта з нашої держави. Ми обов`язково переможемо. Слава Україні!», - впевнено каже Роман Станкевич.
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Прикладом для нього став батько, який з перших днів війни вступив до лав ЗСУ. Після приїзду додому Роман пройшов військово-лікарську комісію та чекав на повістку. Але так сталося, що його батько, воюючи на сході, отримав поранення і хлопець змушений був доглядати за ним та допомагати по господарству. Та нестримне бажання приєднатися до захисників і якнайшвидше вигнати ворога зі своєї країни у Романа було завжди. І як тільки він дізнався про формування «Гвардії наступу», відразу ж вирішив долучитися до однієї з бригад.
Хлопець обрав «Сталевий кордон», оскільки впевнений, що разом з воїнами, командирами, які входять до цього підрозділу та уже мають бойовий досвід, назавжди виженуть окупантів з рідної землі. Крім того, Роман давно хотів приєднатися до прикордонної родини, адже завжди пишався своїм другом – прикордонником.
Доброволець уже подав заявку та закликає інших не залишатися осторонь, а долучатися до лав «Сталевого кордону».
«Зараз ми мусимо об'єднатися, аби вигнати окупанта з нашої держави. Ми обов`язково переможемо. Слава Україні!», - впевнено каже Роман Станкевич.
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