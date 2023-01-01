Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті
Найскладніша ситуація на фронті спостерігається на Бахмутському напрямку. Там російські окупанти не припиняють штурмових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Британії.

Загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Лише за минулу добу українські військові відбили 102 ворожі атаки на цих напрямках.

До того ж, окупанти щоденно намагаються знайти слабку ділянку в обороні Луганської області, проте їхні дії завершуються безуспішно. Жодних проривів з боку російських військ немає.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються.
Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, російські атаки на сході дають можливість ЗСУ розпочати власний контрнаступ.


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Теги: Росія, Україна, війна
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