Повернувся з Африки і вступив до ЗСУ: історія військового медика з Волині. ВІДЕО





«Дельта» служить у загоні ССО, тому поки не можна називати його ім’я та показувати обличчя, - пише



Про медика, який врятував не одне життя, розповів його командир, сам же «Дельта» вважає, що не робить нічого героїчного, «лише свою роботу», тож журналістам довелося ледве не вмовляти його на розмову.



«Дельта» закінчив вищий військовий навчальний заклад, деякий час служив в армії. Потім працював в охороні суден в районі Аденської протоки й паралельно навчався на бойового медика та на парамедика. У 2017 році він почав працювати травма медиком у проєкті ООН з розмінування.



Під час повномасштабного вторгнення «Дельта» був в Африці, а вже 4-го березня повернувся в Україну й одразу пішов у військкомат. Там його двічі відправляли додому, тому аби не гаяти час він вступив у місцеве добровольче формування. Щоб бути максимально корисним почав проводити тренінги з тактичної медицини, займався комплектацією аптечок.



У червні його мобілізували, й через деякий час він вже був на Сході, а нещодавно повернувся з Бахмута.



Про те, як надається медична допомога на нулі, у який умовах доводиться працювати та як вдається психологічно справлятись з надзвичайно важкою роботою дивіться у відео:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий медик з позивним «Дельта» родом з Ковеля. Після початку повномасштабного вторгнення він повернувся з Африки, де працював, щоб вступити до лав ЗСУ та рятувати поранених бійців.«Дельта» служить у загоні ССО, тому поки не можна називати його ім’я та показувати обличчя, - пише Буг Про медика, який врятував не одне життя, розповів його командир, сам же «Дельта» вважає, що не робить нічого героїчного, «лише свою роботу», тож журналістам довелося ледве не вмовляти його на розмову.«Дельта» закінчив вищий військовий навчальний заклад, деякий час служив в армії. Потім працював в охороні суден в районі Аденської протоки й паралельно навчався на бойового медика та на парамедика. У 2017 році він почав працювати травма медиком у проєкті ООН з розмінування.Під час повномасштабного вторгнення «Дельта» був в Африці, а вже 4-го березня повернувся в Україну й одразу пішов у військкомат. Там його двічі відправляли додому, тому аби не гаяти час він вступив у місцеве добровольче формування. Щоб бути максимально корисним почав проводити тренінги з тактичної медицини, займався комплектацією аптечок.У червні його мобілізували, й через деякий час він вже був на Сході, а нещодавно повернувся з Бахмута.Про те, як надається медична допомога на нулі, у який умовах доводиться працювати та як вдається психологічно справлятись з надзвичайно важкою роботою дивіться у відео:

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