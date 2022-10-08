У Луцьку патрульні відвезли додому 6-річного хлопчика, який пізно ввечері перебував у торговому центрі. ВІДЕО

У Луцьку патрульні допомогли дістатися додому маленькому лучанину та виявили в оселі неналежні умови для проживання дітей.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями, пізно ввечері, патрульні отримали виклик від охоронців торгового центру. Вони повідомили, що в закладі без нагляду батьків перебуває хлопчик — його помітили небайдужі громадяни, коли той катався на підйомнику.За вказаною адресою приїхали інспекторита, там вони справді виявили 6-річну дитину, за якою наглядали заявники. Хлопчик розповів патрульним, що в торговий центр прийшов сам, а вдома він перебував з бабусею та маленькою сестричкою. Мама ж, за його словами, на той момент була в лікарні з найменшою дитиною.Маленький громадянин не міг чітко сказати прізвище батьків, однак сам показав патрульним дорогу додому. Коли поліцейські зайшли у квартиру, то виявили неналежні умови для проживання дітей. Інспектори також з’ясували, що сім’я перебуває на обліку в службі у справах дітей.Хлопчика передали бабусі, але негайно повідомили про ситуацію, що склалася, відповідні соціальні служби. Саме вони тепер будуть приймати рішення щодо подальшої долі малюків."Дякуємо небайдужим жителям міста, які звернули увагу на цього хлопчика. Закликаємо усіх громадян не проходити повз людей, які можуть потребувати вашої допомоги. Особливо, якщо це стосується дітей та літніх осіб", наголошують у патрульній поліції.