На трасі «Київ - Ковель - Ягодин» сталася страшна ДТП: загинуло подружжя пенсіонерів. ФОТО





Про це



Водій автомобіля ВАЗ-2101, 72-річний житель міста Бердичів, рухаючись у напрямку міста Сарни, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою ДАФ із напівпричепом, якою керував 36-річний житель міста Коростень Житомирської області.



Внаслідок ДТП травми несумісні з життям отримав керманич легковика та його 73-річна дружина.



Водій вантажівки у ДТП не постраждав та відповідно до освідування був тверезий.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, шо спричинило смерть двох осіб, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На трасі «Київ - Ковель - Ягодин» зіткнулись легковик та вантажівка. Унаслідок ДТП загинуло подружжя пенсіонерів.Про це повідомляє поліція Рівненщини.Водій автомобіля ВАЗ-2101, 72-річний житель міста Бердичів, рухаючись у напрямку міста Сарни, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою ДАФ із напівпричепом, якою керував 36-річний житель міста Коростень Житомирської області.Внаслідок ДТП травми несумісні з життям отримав керманич легковика та його 73-річна дружина.Водій вантажівки у ДТП не постраждав та відповідно до освідування був тверезий.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, шо спричинило смерть двох осіб, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.

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