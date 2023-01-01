На трасі «Київ - Ковель - Ягодин» сталася страшна ДТП: загинуло подружжя пенсіонерів. ФОТО
Сьогодні, 17:36
На трасі «Київ - Ковель - Ягодин» зіткнулись легковик та вантажівка. Унаслідок ДТП загинуло подружжя пенсіонерів.
Про це повідомляє поліція Рівненщини.
Водій автомобіля ВАЗ-2101, 72-річний житель міста Бердичів, рухаючись у напрямку міста Сарни, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою ДАФ із напівпричепом, якою керував 36-річний житель міста Коростень Житомирської області.
Внаслідок ДТП травми несумісні з життям отримав керманич легковика та його 73-річна дружина.
Водій вантажівки у ДТП не постраждав та відповідно до освідування був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, шо спричинило смерть двох осіб, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.
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Про це повідомляє поліція Рівненщини.
Водій автомобіля ВАЗ-2101, 72-річний житель міста Бердичів, рухаючись у напрямку міста Сарни, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою ДАФ із напівпричепом, якою керував 36-річний житель міста Коростень Житомирської області.
Внаслідок ДТП травми несумісні з життям отримав керманич легковика та його 73-річна дружина.
Водій вантажівки у ДТП не постраждав та відповідно до освідування був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, шо спричинило смерть двох осіб, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.
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