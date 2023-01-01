На трасі «Київ - Ковель - Ягодин» сталася страшна ДТП: загинуло подружжя пенсіонерів. ФОТО

На трасі «Київ - Ковель - Ягодин» сталася страшна ДТП: загинуло подружжя пенсіонерів. ФОТО
На трасі «Київ - Ковель - Ягодин» зіткнулись легковик та вантажівка. Унаслідок ДТП загинуло подружжя пенсіонерів.

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

Водій автомобіля ВАЗ-2101, 72-річний житель міста Бердичів, рухаючись у напрямку міста Сарни, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою ДАФ із напівпричепом, якою керував 36-річний житель міста Коростень Житомирської області.

Внаслідок ДТП травми несумісні з життям отримав керманич легковика та його 73-річна дружина.

Водій вантажівки у ДТП не постраждав та відповідно до освідування був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, шо спричинило смерть двох осіб, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.
На трасі «Київ - Ковель - Ягодин» сталася страшна ДТП: загинуло подружжя пенсіонерів. ФОТО
На трасі «Київ - Ковель - Ягодин» сталася страшна ДТП: загинуло подружжя пенсіонерів. ФОТО
На трасі «Київ - Ковель - Ягодин» сталася страшна ДТП: загинуло подружжя пенсіонерів. ФОТО


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Теги: «Київ-Ковель-Ягодин», ДТП, смерть, подружжя
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