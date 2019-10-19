СБУ викрила шахраїв, які видурювали гроші у родичів загиблих воїнів. ФОТО

Служба безпеки України ліквідувала шахрайську схему на Одещині. Затримали ділка, який видурював гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення РФ.Про це повідомили в СБУ.За винагороду він та його спільники обіцяли постраждалим сім’ям сприяння в отриманні одноразової грошової допомоги від держави.Співробітники СБУ задокументували факт видурювання $10 тисяч з близьких родичів загиблого військовослужбовця Збройних сил України. За цю суму шахраї «гарантували» безперешкодне отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації.Організатор схеми переконував, що залагодить це питання нібито через власні зв’язки серед посадовців однієї з військових частин.Щоб змусити потерпілих віддати гроші, зловмисники чинили психологічний тиск і погрожували бюрократичними перепонами.Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми під час отримання половини обумовленої суми від брата загиблого.Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Планують обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.