БАхмут чи БахмУт: як правильно називати українську «фортецю духу»





Як правильно називати українську "фортецю духу", розповідає



До 1924 року місто називалося БахмУт, потім 92 роки було Артемівськом. Після 2016 року, коли повернуло історичну назву, його почали називати переважно БАхмутом. Саме такий наголос фіксують сучасні українські словники.



Як пише редакторка Ольга Васильєва, у радянських словниках річка називалася БахмУт. Натомість словники незалежної України фіксують інше:



у "Топонімічному словнику України" М. П. Янка (1998 року) знайдемо подвійний наголос (Бáхмýт);



у найновішому (2014 року) "Етимологічному словнику топонімів України" В. В. Лучика бачимо "БАхмут".



Однак чимало місцевих мешканців наголошує: назва "БАхмут" з наголосом на першому складів є спотвореною. І наголошує, що історична назва міста – БахмУт. Тож місцеві просять українців та медійників припинити знущання та називати місто саме БахмУтом.



Так і завідувач відділу Бахмутського краєзнавчого музею Ігор Корнацький вважає, що правильно говорити саме БахмУт – з наголосом на ý. Крім того, уточнює, річку Бахмýт здавна також називали зменшено Бахмýткою. Наводить він приклад і з літератури. Так, Сосюра використовував наголос саме на ý, в словах Бахмýт, Бахмýтка, і вживав його послідовно. Тож Корнацький переконаний, що треба довіряти місцевій усній традиції і називати місто БахмУтом.



Таким чином: мовознавці та історики вважають, що варто дослухатися до місцевих мешканців. Останні ж рекомендують називати містом БахмУтом. У творах українських письменників та поетів – також БахмУт. Все ж у словниках української мови, які погоджували науковці, є назва "БАхмут". Тож фахівці переконані, що навряд чи можна вважати наголос на першому складі помилкою. Так, дехто з мовознавців схиляються до подвійного наголосу, адже походження цього слова невідоме. Головне – аби не називати БАхмУт Артьомовском та Артемівськом.



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До 1924 року місто називалося БахмУт, потім 92 роки було Артемівськом. Після 2016 року, коли повернуло історичну назву, його почали називати переважно БАхмутом. Саме такий наголос фіксують сучасні українські словники.Як пише редакторка, у радянських словниках річка називалася БахмУт. Натомість словники незалежної України фіксують інше:у "Топонімічному словнику України" М. П. Янка (1998 року) знайдемо подвійний наголос (Бáхмýт);у найновішому (2014 року) "Етимологічному словнику топонімів України" В. В. Лучика бачимо "БАхмут".Однак чимало місцевих мешканців наголошує: назва "БАхмут" з наголосом на першому складів є спотвореною. І наголошує, що історична назва міста – БахмУт. Тож місцеві просять українців та медійників припинити знущання та називати місто саме БахмУтом.Так і завідувач відділу Бахмутського краєзнавчого музеювважає, що правильно говорити саме БахмУт – з наголосом на ý. Крім того, уточнює, річку Бахмýт здавна також називали зменшено Бахмýткою. Наводить він приклад і з літератури. Так, Сосюра використовував наголос саме на ý, в словах Бахмýт, Бахмýтка, і вживав його послідовно. Тож Корнацький переконаний, що треба довіряти місцевій усній традиції і називати місто БахмУтом.Таким чином: мовознавці та історики вважають, що варто дослухатися до місцевих мешканців. Останні ж рекомендують називати містом. У творах українських письменників та поетів – також БахмУт. Все ж у словниках української мови, які погоджували науковці, є назва "БАхмут". Тож фахівці переконані, що навряд чи можна вважати наголос на першому складі помилкою. Так, дехто з мовознавців схиляються до подвійного наголосу, адже походження цього слова невідоме. Головне – аби не називати БАхмУт Артьомовском та Артемівськом.

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