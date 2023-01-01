Раді пропонують визнати політичний режим у росії як «рашизм»





Про це йдеться на сайті парламенту, передає «



Документ зареєстрували понад 40 народних депутатів, серед яких — представники різних політичних сил. Зокрема, там є депутати від «Слуги Народу», «Європейської Солідарності», «Батьківщини», «Голосу», а також груп «За майбутнє» та «Довіра».



Поки що тексту постанови немає. Але, судячи з її назви, депутати також засудили ідеологічні засади та суспільні практики російського режиму, визнавши їх тоталітарними й людиноненависницькими.



Що таке «рашизм»?



Таким терміном часто називають політичний режим, притаманний росії кінця 20-го та початку 21-го століть. У своїй назві він поєднує два слова — «росія» та «фашизм». Також використовують термін «російський фашизм».



Американський історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер у травні 2022 року заявляв, що росія відповідає більшості критеріїв, які притаманні фашизму. Серед них — культ особистості єдиного лідера, культ мертвих у формі культу перемоги у Другій світовій війні, а також міф про золотий вік імперського минулого, який треба відновити силою.



Снайдер пояснює, що хоча офіційно російський режим виступає проти фашизму, насправді цей «антифашизм» просто став правом російського лідера визначати національних ворогів. За словами історика, фашисти, які називають фашистами інших людей, — «це фашизм, доведений до алогічності, культ абсурду. Це кінцева точка, в якій мова ненависті робить біле чорним, а пропаганда заснована лише на завзятості».



«Джейсон Стенлі, американський філософ, називає це "підривною пропагандою". Я назвав це "шизофашизмом". В українців найелегантніше формулювання. Вони називають це "рашизмом"», — писав Снайдер.



Президент Володимир Зеленський теж називав дії росії «рашизмом». У квітні 2022 року він казав, що цей термін буде характеризувати росію в історичних книжках.



«Це нацизм — те, що вони робили: вбивства, катування, насильство над маленькими дітьми, зґвалтування... Усе, що відбувалося, це навіть не прояв — це і є нацизм. Історично їхня держава буде мати у книжках та історії таке слово, яке ніхто не вигадував і яке всі повторюють і в Україні, і в Європі — рашизм», — зазначав президент.



Крім того, у травні 2022 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав журналістів і медіаорганізації застосовувати слово «рашизм», а також підтримав його визнання на національному та міжнародному рівнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яка визнає політичний режим у росії як «рашизм».Про це йдеться на сайті парламенту, передає « Громадське ».Документ зареєстрували понад 40 народних депутатів, серед яких — представники різних політичних сил. Зокрема, там є депутати від «Слуги Народу», «Європейської Солідарності», «Батьківщини», «Голосу», а також груп «За майбутнє» та «Довіра».Поки що тексту постанови немає. Але, судячи з її назви, депутати також засудили ідеологічні засади та суспільні практики російського режиму, визнавши їх тоталітарними й людиноненависницькими.Таким терміном часто називають політичний режим, притаманний росії кінця 20-го та початку 21-го століть. У своїй назві він поєднує два слова — «росія» та «фашизм». Також використовують термін «російський фашизм».Американський історик та професор Єльського університетуу травні 2022 року заявляв, що росія відповідає більшості критеріїв, які притаманні фашизму. Серед них — культ особистості єдиного лідера, культ мертвих у формі культу перемоги у Другій світовій війні, а також міф про золотий вік імперського минулого, який треба відновити силою.Снайдер пояснює, що хоча офіційно російський режим виступає проти фашизму, насправді цей «антифашизм» просто став правом російського лідера визначати національних ворогів. За словами історика, фашисти, які називають фашистами інших людей, — «це фашизм, доведений до алогічності, культ абсурду. Це кінцева точка, в якій мова ненависті робить біле чорним, а пропаганда заснована лише на завзятості»., американський філософ, називає це "підривною пропагандою". Я назвав це "шизофашизмом". В українців найелегантніше формулювання. Вони називають це "рашизмом"», — писав Снайдер.Президенттеж називав дії росії «рашизмом». У квітні 2022 року він казав, що цей термін буде характеризувати росію в історичних книжках.«Це нацизм — те, що вони робили: вбивства, катування, насильство над маленькими дітьми, зґвалтування... Усе, що відбувалося, це навіть не прояв — це і є нацизм. Історично їхня держава буде мати у книжках та історії таке слово, яке ніхто не вигадував і яке всі повторюють і в Україні, і в Європі — рашизм», — зазначав президент.Крім того, у травні 2022 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав журналістів і медіаорганізації застосовувати слово «рашизм», а також підтримав його визнання на національному та міжнародному рівнях.

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