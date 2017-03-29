Легалізація одностатевих шлюбів: що про це думають лучани. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 07:07
Народна депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби.
Цивільним (реєстрованим) партнерством можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.
Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.
Як ставляться до цього лучани, запитали журналісти телеканалу "Конкурент".
Цивільним (реєстрованим) партнерством можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.
Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.
Як ставляться до цього лучани, запитали журналісти телеканалу "Конкурент".