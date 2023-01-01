РФ запустила потужну антиукраїнську кампанію у Facebook: що про це відомо





Про це повідомляє



З анонімних каналів окупанти поширюють рекламу з наміром зневірити українців у перемозі.



За наявними даними, кампанія з розповсюдження брехні стартувала 11 березня.



Головні меседжі пропагандистів:



Битва за Бахмут програна Україною;



На Заході не вірять в Україну;



Командування Силами оборони вже втекло, а “хлопці відбиваються самотужки”;



США зменшують постачання зброї, бо буцімто впіймали українську владу на крадіжках постачань.



Чого домагається російська пропаганда



Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать українців із окупантами напризволяще, пояснили у Центрі стратегічних комунікацій.



“Насправді це не так: Сили оборони міцно стоять у Бахмуті, а командувач Сухопутних військ Сирський постійно приїжджає на позиції. Захід продовжує постачати нам зброю та техніку у великих об'ємах, скоро її застосують під час контрнаступу”, — зазначили у Центрі.



Як розрізнити брехню



Фейки розповсюджують через новостворені сторінки, без опису та наповнення, які зазвичай мають нейтральні назви. Це дозволяє уникати додаткової уваги зі сторони Meta при проходженні модерації, адже першим етапом йде перевірка автоматизованими системами.



Облікові записи, з яких створюються такі кампанії, використовують IP-адреси інших держав. Прикладом такої практики є рекламна кампанія, запущена на ip-адресі з Мексики, а в рекламному акаунті валюта для способу оплати – мексиканські песо.



Спробу впливу на українців видає невдалий переклад тексту з російської на українську та кремлівські терміни на кшталт “західники”, “пораженські настрої”.



Як реагувати на таку рекламу



У Центрі стратегічних комунікацій також пояснили, як можна боротися з такою інформатакою:



Відкрийте публікацію та натисніть more у її правому верхньому кутку;



Натисніть “Поскаржитись на публікацію more” та оберіть варіант, який найбільш точно описує порушення Норм спільноти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни запустили потужну антиукраїнську кампанію у Facebook.Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки З анонімних каналів окупанти поширюють рекламу з наміром зневірити українців у перемозі.За наявними даними, кампанія з розповсюдження брехні стартувала 11 березня.Битва за Бахмут програна Україною;На Заході не вірять в Україну;Командування Силами оборони вже втекло, а “хлопці відбиваються самотужки”;США зменшують постачання зброї, бо буцімто впіймали українську владу на крадіжках постачань.Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать українців із окупантами напризволяще, пояснили у Центрі стратегічних комунікацій.“Насправді це не так: Сили оборони міцно стоять у Бахмуті, а командувач Сухопутних військ Сирський постійно приїжджає на позиції. Захід продовжує постачати нам зброю та техніку у великих об'ємах, скоро її застосують під час контрнаступу”, — зазначили у Центрі.Фейки розповсюджують через новостворені сторінки, без опису та наповнення, які зазвичай мають нейтральні назви. Це дозволяє уникати додаткової уваги зі сторони Meta при проходженні модерації, адже першим етапом йде перевірка автоматизованими системами.Облікові записи, з яких створюються такі кампанії, використовують IP-адреси інших держав. Прикладом такої практики є рекламна кампанія, запущена на ip-адресі з Мексики, а в рекламному акаунті валюта для способу оплати – мексиканські песо.Спробу впливу на українців видає невдалий переклад тексту з російської на українську та кремлівські терміни на кшталт “західники”, “пораженські настрої”.Відкрийте публікацію та натисніть more у її правому верхньому кутку;Натисніть “Поскаржитись на публікацію more” та оберіть варіант, який найбільш точно описує порушення Норм спільноти.

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