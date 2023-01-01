Добрі новини від ВолиньPost за 13 березня
13 березень, 23:23
Українці й українки продовжують боротися за незалежність. Зрештою ми обов'язково здолаємо темряву і доведемо, що світло завжди перемагає!
А ми традиційно нагадаємо вам про світло у новинній стрічці. Сьогодні, 13 березня, ми писали про таке:
Менш ніж за тиждень під Бахмутом знищено понад 1100 окупантів, – Зеленський
Лише на Бахмутському напрямку менш ніж за один тиждень – від 6 березня – українські захисники знищили понад 1100 окупантів. Окрім цього, ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки і спалили понад 10 російських складів боєприпасів.
ЗСУ минулої доби знищили ще 710 загарбників
За минулу добу ЗСУ знищили ще 710 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 159800 (+710) осіб,
танків ‒ 3474 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од,
артилерійських систем – 2503 (+16) од,
РСЗВ – 493 (+0) од,
засобів ППО ‒ 259 (+0) од,
літаків – 304 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од,
крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,
спеціальної техніки ‒ 251 (+9) од.
Волинянка Богдана Конашук стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону
Волинянка Богдана Конашук на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону здобула три медалі: два «золота» та одне «срібло» і стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону (сезон 2022/2023).
«Кришталевий глобус ‒ це нагорода за загальний підсумок сезону», - розповідає Богдана.
Нещодавно спортсменка виборола золото на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону в США (м. Мідвей, Юта) ‒ індивідуальна гонка та персьют, стоячи.
Корея передала волинським рятувальникам три пікапи
Волинські рятувальники отримали три пікапи SsangYong від представників Корейського Агентства міжнародного співробітництва.
«Наприкінці минулого тижня автопарк волинських рятувальників поповнили три пікапи SsangYong, які для ДСНС передали представники Корейського Агентства міжнародного співробітництва», – йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС Волині.
Наголосили також, що найближчим часом автівки облаштують для потреб оперативно-піротехнічних розрахунків ГУ ДСНС України у Волинській області.
На Волині медики «швидкої» врятували чоловіка, у якого зупинилося серце
На Волині медики «швидкої» успішно реанімували пацієнта, в якого перед цим констатували раптову смерть. Пацієнта у стабільному стані доставили та госпіталізували до профільного закладу охорони здоров’я.
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А ми традиційно нагадаємо вам про світло у новинній стрічці. Сьогодні, 13 березня, ми писали про таке:
Менш ніж за тиждень під Бахмутом знищено понад 1100 окупантів, – Зеленський
Лише на Бахмутському напрямку менш ніж за один тиждень – від 6 березня – українські захисники знищили понад 1100 окупантів. Окрім цього, ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки і спалили понад 10 російських складів боєприпасів.
ЗСУ минулої доби знищили ще 710 загарбників
За минулу добу ЗСУ знищили ще 710 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 159800 (+710) осіб,
танків ‒ 3474 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од,
артилерійських систем – 2503 (+16) од,
РСЗВ – 493 (+0) од,
засобів ППО ‒ 259 (+0) од,
літаків – 304 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од,
крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,
спеціальної техніки ‒ 251 (+9) од.
Волинянка Богдана Конашук стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону
Волинянка Богдана Конашук на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону здобула три медалі: два «золота» та одне «срібло» і стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону (сезон 2022/2023).
«Кришталевий глобус ‒ це нагорода за загальний підсумок сезону», - розповідає Богдана.
Нещодавно спортсменка виборола золото на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону в США (м. Мідвей, Юта) ‒ індивідуальна гонка та персьют, стоячи.
Корея передала волинським рятувальникам три пікапи
Волинські рятувальники отримали три пікапи SsangYong від представників Корейського Агентства міжнародного співробітництва.
«Наприкінці минулого тижня автопарк волинських рятувальників поповнили три пікапи SsangYong, які для ДСНС передали представники Корейського Агентства міжнародного співробітництва», – йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС Волині.
Наголосили також, що найближчим часом автівки облаштують для потреб оперативно-піротехнічних розрахунків ГУ ДСНС України у Волинській області.
На Волині медики «швидкої» врятували чоловіка, у якого зупинилося серце
На Волині медики «швидкої» успішно реанімували пацієнта, в якого перед цим констатували раптову смерть. Пацієнта у стабільному стані доставили та госпіталізували до профільного закладу охорони здоров’я.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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