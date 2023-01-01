Не витримало серце солдата: на війні помер військовий з Волині

Іван Байцим з села Чарторийськ.



Про це Олександр Гаврилюк.



Чоловік - 1971 року народження. Ще в 2015 році він відважно захищав Батьківщину.



Як повідомляє селищний голова, у запеклих боях отримав контузію, тривалий час лікувався. Після повномасштабного нападу ворожої Росії учасник бойових дій Іван Володимирович, справжній патріот України, в травні 2022 року знову став на захист держави.



Не витримало серце солдата.



Прощання з Героєм відбудеться в рідному селі у вівторок, 14 березня, об одинадцятій годині.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Івана Байцима.

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