Не витримало серце солдата: на війні помер військовий з Волині

Не витримало серце солдата: на війні помер військовий з Волині
На війні помер військовий з Волині Іван Байцим з села Чарторийськ.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Чоловік - 1971 року народження. Ще в 2015 році він відважно захищав Батьківщину.

Як повідомляє селищний голова, у запеклих боях отримав контузію, тривалий час лікувався. Після повномасштабного нападу ворожої Росії учасник бойових дій Іван Володимирович, справжній патріот України, в травні 2022 року знову став на захист держави.

Не витримало серце солдата.

Прощання з Героєм відбудеться в рідному селі у вівторок, 14 березня, об одинадцятій годині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Івана Байцима.

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Теги: Іван Байцим
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