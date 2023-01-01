Не витримало серце солдата: на війні помер військовий з Волині
Сьогодні, 21:40
На війні помер військовий з Волині Іван Байцим з села Чарторийськ.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Чоловік - 1971 року народження. Ще в 2015 році він відважно захищав Батьківщину.
Як повідомляє селищний голова, у запеклих боях отримав контузію, тривалий час лікувався. Після повномасштабного нападу ворожої Росії учасник бойових дій Іван Володимирович, справжній патріот України, в травні 2022 року знову став на захист держави.
Не витримало серце солдата.
Прощання з Героєм відбудеться в рідному селі у вівторок, 14 березня, об одинадцятій годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Івана Байцима.
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Чоловік - 1971 року народження. Ще в 2015 році він відважно захищав Батьківщину.
Як повідомляє селищний голова, у запеклих боях отримав контузію, тривалий час лікувався. Після повномасштабного нападу ворожої Росії учасник бойових дій Іван Володимирович, справжній патріот України, в травні 2022 року знову став на захист держави.
Не витримало серце солдата.
Прощання з Героєм відбудеться в рідному селі у вівторок, 14 березня, об одинадцятій годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Івана Байцима.
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