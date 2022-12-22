Завтра, 14 березня, на Волині не застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії
Сьогодні, 21:15
14 березня графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.
Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».
Інформують, що НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області у вівторок.
Додають також, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».
Інформують, що НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області у вівторок.
Додають також, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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