Завтра, 14 березня, на Волині не застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії

Завтра, 14 березня, на Волині не застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії
14 березня графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.

Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».

Інформують, що НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області у вівторок.

Додають також, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

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Теги: світло, відключення, Волиньобленерго
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